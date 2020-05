Gottesdienste mit Mund-Nasen-Maske

Buchen.Die katholischen und evangelischen Kirchengemeinden starten auch in Buchen wieder mit den Gottesdiensten am Sonntag, 10. Mai. In der katholischen Kirche St. Oswald geht es um 10.30 Uhr los, in der evangelischen Christuskirche bereits um 10 Uhr. Dafür gelten strenge Vorgaben: Für den katholischen Gottesdienst sind eine Mund-Nasen-Maske und das eigene Gotteslob mitzubringen. Es können maximal nur 65 Personen teilnehmen. Damit niemand nach Hause geschickt werden muss, ist es erforderlich, sich im Pfarrbüro, Telefon 06281/52130, oder bevorzugt über den Gottesdienstkalender anzumelden. Auch in der Christuskirche gilt: Mund-Nasen-Maske tragen. Im Eingangsbereich wird Desinfektionsmittel bereitstehen und auf Gemeindegesang wird verzichtet werden müssen. Außerdem ist die Anzahl der Sitzplätze in der Christuskirche durch die Vorgaben zur Einhaltung der Abstandsregeln stark begrenzt.

Einen Überblick über die Gottesdienste und die Regeln gibt es auf den Internetseiten der Kirchengemeinden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 08.05.2020