Gottesdienste an Pfingsten

Buchen.In der Seelsorgeeinheit Buchen werden am Pfingstwochenende folgende Gottesdienste gefeiert: Vorabendmesse mit 44 Teilnehmern am Samstag, 30. Mai, um 18.30 Uhr in Hainstadt, St. Magnus.

Am Sonntag, 31. Mai, werden folgende Gottesdienste in der Seelsorgeeinheit gefeiert: Buchen, St. Oswald, um 10.30 Uhr mit 52 Teilnehmern; Hettingen, St. Peter und Paul, um 9 Uhr mit 34 Teilnehmern; Waldhausen um 10.30 Uhr mit 36 Teilnehmern.

Am Pfingstmontag, 1. Juni, wird ein Gottesdienst in Götzingen, St. Bartholomäus, um 10 Uhr im Schulhof gefeiert. Dieser Gottesdienst findet nur bei schönem Wetter statt.

Die Gottesdienste werden vorerst als Eucharistiefeier am Sonntag einschließlich Vorabendmesse gefeiert. Es sind die besonderen Auflagen zu beachten. Es können nur eine begrenzte Anzahl Personen an diesem Gottesdienst teilnehmen. Es ist erforderlich, sich im Pfarrbüro, Telefon 06281/52130, zu den bekannten Zeiten oder über den Gottesdienstkalender auf der Homepage www.kath-buchen.de anzumelden.

In der Pfarrgemeinde St. Michael, Waldhausen, kann man sich auch beim Gemeindeteam anmelden, Telefon 06287/95446 (Reinhold Schölch) oder 06287/929491 (Martin Fenz), und in Götzingen, St. Bartholomäus, bei Elisabeth Hell, Telefon 06281/3542. Ab Freitag, 29. Mai, gibt es wieder einen Pfarrbrief.

