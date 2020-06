Buchen.Gottesdienste an Fronleichnam finden in der Seelsorgeeinheit in folgenden Gemeinden statt: Hainstadt, Mittwoch, 10. Juni, 18.30 Uhr (maximal 44 Personen in der Kirche), Waldhausen, Mittwoch, 10. Juni, 18.30 Uhr (maximal 36 Personen in der Kirche), Hettingen, Donnerstag, 11. Juni. 9 Uhr (maximal 34 Personen in der Kirche), Buchen, Donnerstag, 11. Juni, 9 Uhr auf dem Wimpinaplatz vor dem Rathaus (maximal 100 Personen). Bei schlechtem Wetter sind die Gottesdienste in der Kirche, in diesem Fall können nur die ersten 50 angemeldeten Personen teilnehmen. Es finden an diesem Tag keine Prozessionen statt. Mund-Nasen-Maske und eigenes Gotteslob sind mitzubringen.

Damit niemand nach Hause geschickt werden muss, ist es erforderlich, sich im Pfarrbüro Buchen, Telefon 06281/52130, oder bevorzugt über den Gottesdienstkalender der Homepage www.kath-buchen.de anzumelden.

