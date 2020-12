Gottesdienste am Sonntag fallen aus

Buchen/Walldürn.Die Sonntagsgottesdienste in den evangelischen Kirchen in Buchen und Walldürn fallen aus. Aufgrund des weiter gestiegenen Inzidenzwertes der Covid-19 Pandemie (aktuell 327,2) müssen die Gottesdienste der evangelischen Kirchengemeinden Buchen und Walldürn am Sonntag, dem 4. Advent entfallen.

Weihnachten noch unklar

Ob die geplanten Gottesdienste am Heiligabend stattfinden können entscheidet sich nach der Infektionslage am 23. Dezember und wird in der Presse veröffentlicht.

