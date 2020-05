Gottesdienst an Christi Himmelfahrt

Buchen.In diesem Jahr findet am Mittwoch, 20. Mai, um 18.30 Uhr in Buchen St. Oswald eine Vorabendmesse zu Christi Himmelfahrt statt. Hier können maximal 52 Personen teilnehmen.

Der gemeinsame Gottesdienst der Seelsorgeeinheit Buchen am Donnerstag, 21. Mai, Christi Himmelfahrt, wird in Buchen-Hettigenbeuern um 10 Uhr im Kurpark am Götzenturm im Freien stattfinden. Es sind Sitzplätze vorhanden. Es wird empfohlen, ein eigenes Sitzkissen mitzubringen. Es können maximal 100 Teilnehmer kommen. Am Samstag, 23. Mai findet in Hainstadt St. Magnus (maximal 40 Teilnehmer) eine Vorabendmesse statt.

Es sollen Mund-Nasen-Masken und eigenes Gotteslob mitgebracht werden.

Damit niemand nach Hause geschickt werden muss, ist es erforderlich, sich im Pfarrbüro Buchen, Telefon 06281/52130, oder bevorzugt über den Gottesdienstkalender der Homepage www.kath-buchen.de anzumelden. Für den Gottesdienst in Buchen-Hettigenbeuern ist es auch möglich, sich bei Gisela Schwing, Telefon 06286/802, anzumelden.

