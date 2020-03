Gott spricht ...? Hochdeutsch heute nicht!

„Überraschend anders als gedacht, aber nur positiv“ ist am Sonntag der Mundartgottesdienst in der fast voll besetzten Evangelischen Christuskirche verlaufen.

Buchen. Eng wurde es beim sonntäglichen Gottesdienst in der Evangelischen Christuskirche in Buchen, als Wolfgang Müller, Prädikant aus dem Pfinztal und zugleich badischer Mundartpreisträger, mit den zahlreichen Kirchenbesuchern in einen besonderen Dialog „auf Ohrenhöhe“ trat. In seiner heimatlichen Mundart, dem Pfinzfränkischen, gestaltete er den Gottesdienst auf Einladung der Evangelischen Kirchengemeinde und des Bezirksmuseums Buchen konfessions-, generationen- und mundartenübergreifend und stieß mit seinen Inhalten auf ein gespannt lauschendes Buchener Publikum in den fast voll besetzten Reihen.

Gespannt auch deshalb, weil manche Begriffe für den Hiesigen einerseits ungewohnt waren, andererseits aber auch die deutliche Dialektverwandtschaft hörbar wurde. „95 Prozent meines mundartlichen Wortschatzes versteht man. Die restlichen fünf Prozent kann man sich als intelligenter Mensch erschließen“, zitierte Müller augenzwinkernd zu Beginn seiner Predigt ein Bonmot von Winfried Kretschmann. Die Zuhörer wuchsen rasch in die Dialektstruktur des Gottesdienstes hinein.

Da die baden-württembergische Dialektlandschaft gegenwärtig wie ein Gletscher wegschmilzt, haben es sich Prädikant Müller und seine Frau Rosi zur Lebensaufgabe gemacht, sich für die Verwendung von Mundart in allen Lebensbereichen einzusetzen. Zu Unrecht oft rein in die humoristische Ecke gestellt, kann Dialekt durchaus auch die Vermittlung von anspruchsvollen Inhalten leisten. Darüber hinaus bietet Dialekt eine Dimension des in der Hochsprache Unsagbaren: Die Beziehungsebene tritt hierbei verstärkt in den Vordergrund, die Bande eines unterschwelligen Heimat- und Wohlgefühls, wie man es aus der eigenen kindheitlichen Sozialisation kennengelernt hat, schwingt beim Sprechen in und beim Hören von Mundart immer mit. Der Mensch wird bei seinem Urvertrauen gepackt und ist gleich aufgeschlossen und positiv auf die Gesprächsinhalte eingestimmt. Nicht von ungefähr haben die Begriffe „Dialog“ und „Dialekt“ die gleiche etymologische Wurzel.

Grundlage des Gottesdienstes waren die Verse aus dem Brief des Apostels Paulus an die Kolosser: Schlupfet en d’Liebe nei! (Kol.3,14), zu denen Elisabeth Sandel aus Mudau in ihrem heimatlichen schwäbischem Dialekt auch extra ein passendes Lied geschrieben hat: „Kannsch nei-schlupfa, darf’sch au nei-hupfa, lass di nei-lupfa in d’Liebe“.

In gesanglich gehaltvollster Qualität bewies Sandel, badische Mundartpreisträgerin in der Sparte Lied, bei ihrer musikalischen Umrahmung des Gottesdienstes, dass sich Mundart und tiefsinnige Gesangsdarbietungen nicht ausschließen, sondern sich eher gegenseitig befruchten.

„Überraschend anders als gedacht, aber nur positiv“, lautete das Fazit von Jens Schwingel, der als Vorsitzender der Evangelischen Kirchengemeinderates gemeinsam mit Isabell Arnstein für die Organisation verantwortlich war. Dr. Wolfgang Hauck, Vorsitzender des Bezirksmuseums, stellte bei seinem Dank an die Gottesdienstgestalter die wichtige kulturelle Aufgabe des Dialektbewahrens in den Vordergrund, denn in der baden-württembergweiten Initiative zur Bewahrung des mundartlichen Kulturgutes ist auch der „SprachRaum“, das Sprachmuseum des Buchener Bezirksmuseums, aktiv involviert und hat sich perspektivisch zum Ziel gesetzt, regionaler Ansprechpartner zu werden bei Themen, welche die odenwälder, also badisch-fränkische Mundart zum Inhalt haben. Durch das Sammeln von Sprachbeispielen im virtuellen Sprachatlas archiviert der „SprachRaum“ wichtiges Dialektgut, um dieses für die weitere wissenschaftliche Verarbeitung präsent zu halten. Gerade für die Orts- und Dialektkundigen der Region ist das Anhören der bislang vorhandenen Sprachbeispiele besonders interessant und vergnüglich.

