Goldene Meister werden gesucht

Buchen.Die Handwerkskammer Mannheim überreicht alljährlich ihren Altmeistern, die vor 50 Jahren die Meisterprüfung abgelegt haben, den Goldenen Meisterbrief. Um möglichst niemanden zu vergessen, bittet die Kammer auch in diesem Jahr alle Meister, die vor 50 Jahren, also vom 1. Januar 1970 bis 31. Dezember 1970, ihre Meisterprüfung abgelegt haben, ihre Unterlagen, eine Kopie des Prüfungszeugnisses oder Meisterbriefes, mit aktueller Anschrift und Telefonnummer bei der Handwerkskammer Mannheim, Rhein-Neckar-Odenwald, GB III Meisterprüfung, Postfach 12 07 54, 68058 Mannheim, schriftlich einzureichen.

Feierstunde im Mai

Die Ehrung mit der Überreichung der Urkunde wird – dezentral – in einer Feierstunde im Mai 2020 stattfinden. Meldung ist erforderlich bis Sonntag, 15. März. Ansprechpartner ist der Bereich Meisterprüfung, erreichbar unter Telefon 0621/180020, per Fax 0621 18002144 oder auch per E-Mail: meisterpruefung@hwk-mannheim.de.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 15.01.2020