„Glückstag und Glücksfall für die Schule“

Der Schulrat und die Schulgemeinschaft der Martin-von-Adelsheim-Schule haben am Mittwochmittag in der Schulaula Florian Loser als neuen Rektor in sein Amt offiziell eingeführt.

Adelsheim. Florian Loser hat schon im September die Nachfolge seiner Vorgängerin Veronika Köpfle angetreten. Am Mittwoch wurde der 37-Jährige offiziell in sein Amt eingeführt. „Ich bin sehr glücklich darüber, mit wem die Rektorenstelle besetzt wird“, sagte Konrektorin Margit Huth in ihrer Begrüßung. Diese Wertschätzung für den neuen Schulleiter zog sich durch nahezu alle Reden. „Das ist ein Glückstag und ein Glücksfall“, stellte Bürgermeister Wolfgang Bernhardt fest. „Florian Loser bringt die richtige Qualifikation für diese Aufgabe mit.“ Bernhardt wünschte, dass Loser die „großartige Entwicklung der Schule fortsetzen“ möge. Er lobte das Konzept der Gemeinschaftsschule, denn dort würden den Schülern auch soziale Werte vermittelt. „Wir freuen uns riesig“, sagte der Bürgermeister und beschenkte den neuen Rektor mit einer Familien-Saisonkarte für das Adelsheimer Freibad.

„Heute ist ein besonderer Tag“, stellte Schulrat Heiko Mail vom Staatlichen Schulamt Mannheim fest und beglückwünschte Florian Loser zu seiner neuen Aufgabe. Auch er lobte die gute Qualität der Martin-von-Adelsheim-Schule und wünschte sich, dass Loser die Schule weiterentwickele. Dazu müsse man die Schüler in ihrer Einzigartigkeit sehen und intensiv mit den Eltern zusammenarbeiten. Anschließend ging der Schulrat auf den beruflichen Weg des neuen Rektors ein. Dieser legte im Jahr 2007 das erste und im Jahr 2009 das zweite Staatsexamen ab. Er trat seine erste Stelle an der Martin-von-Adelsheim-Schule an, wo er bis heute unterrichtet. Im Jahr 2012 wurde Florian Loser zum Beamten auf Lebenszeit ernannt. Er war unter anderem als Fachschaftsleiter für Mathematik und Sport und als SMV-Verbindungslehrer tätig. Mit Wirkung zum 27. September wurde er zum Schulleiter bestellt. Mail nannte als zentrale Aufgaben eines Schulleiters unter anderem das Steuern und Leiten der Schule und die Qualitätsentwicklung. Außerdem sollte er ein angenehmes Arbeitsklima schaffen. Mail wünschte Loser weiterhin viel Motivation und Kreativität bei der Arbeit. Außerdem sicherte er ihm die Unterstützung des Schulamts zu.

Werte vermitteln

Margit Halder vom katholischen Schuldekanat Mosbach-Buchen sprach auch im Namen des evangelischen Schuldekanats. Sie betonte, wie wichtig der Religionsunterricht sei, um gesellschaftliche Werte zu vermitteln. Der neue Rektor soll „offen und menschlich“ auf die Schüler zugehen. Sie übergab Florian Loser eine Amaryllis und verglich deren Pflegeanweisung mit den Aufgaben eines Schulleiters. So wünschte Halder sich von diesem Toleranz. Er solle auch hin und wieder Abstand von der Schule gewinnen und darauf achten, nicht zu kopflastig zu werden. Im Auftrag der Seelsorgeeinheit überreichte sie Loser einen gerahmten irischen Segenswunsch.

Konrektorin Margit Huth hatte Viertklässler gebeten, den neuen Schulleiter anhand eines Fotos zu beschreiben. Sie präsentierte die zusammengefassten Ergebnisse, die sich teilweise widersprachen. Nach den Angaben der Schüler ist Loser 37 Jahre alt, sportlich und verfügt über eine aufrechte Haltung. Er sei immer nett, lustig und verfüge über ein schönes Lächeln. „Ich mag unseren Rektor“, schrieb ein Schüler. „Er war vorher ein guter Lehrer.“ Halder attestierte Loser, den Rollenwechsel vom Lehrer zum Rektor zu beherrschen. So sei ihm Ähnliches im Sport gelungen, als er vom Fußballspieler in die Trainerrolle gewechselt sei. Huth schätzt seine ruhige Art. Sie schenkte ihm einen Gutschein für einen Besuch des Solymars in Bad Mergentheim.

„Gehen Sie Ihrem Glück entgegen“, riet Elternbeiratsvorsitzende Melanie Bender dem neuen Rektor. Sie wünschte ihm „gutes Schuhwerk“ wegen möglicher Stolpersteine, ein offenes Ohr, gegenseitige Wertschätzung, Hilfsbereitschaft und Respekt sowie Zeit für die Schüler. Er möge seine Ziele stets im Blick behalten und sich sein großes Herz sowie sein Lächeln bewahren.

Auch die Schülersprecher Lisa Drachenberg und Felix Watzlawek gratulierten Florian Loser. „Gerücht Nummer eins hat sich bestätigt“, hätten sie gedacht, als sie von der Bestellung Losers zum Schulleiter erfahren hätten. Sie hoffen, dass dieser sich weiterhin für seine Schüler einsetze und die SMV-Projekte unterstütze. Für Alexandra Laible vom Förderverein der Schule ist Florian Loser kein Unbekannter. Er habe dem Verein oft beim Standaufbau auf dem Weihnachtsmarkt geholfen sowie bei der Spielstraße auf dem Volksfest. Künftig seien nicht nur starke Arme gefragt, sondern auch ein „cleveres Köpfchen“. Sie schenkte ihm eine Trinkflasche und einen Energieriegel.

Vorgänger gewürdigt

Florian Loser dankte allen Rednern für die Glückwünsche. Als er vor zwölf Jahren seinen Dienst an der Martin-von-Adelsheim-Schule angetreten habe, hätte er nie gedacht, deren Rektor zu werden. Er würdigte die Leistungen seiner Vorgänger und des Lehrerkollegiums in den vergangenen Jahren. So habe man die Schule zur Ganztages- und Gemeinschaftsschule umgebaut. Die Schule verzeichne gegen den Trend steigende Schülerzahlen. Namentlich bedankte der sich bei Veronika Köpfle und Margit Huth: „Sie haben die Schule zu dem gemacht, was sie heute ist.“

Er betonte, wie wichtig ein starkes Team in der Schule sei. Er verstehe sich als Spielertrainer, der motiviere und Verantwortung übernehme. „Wir haben eine großartige Mannschaft an unserer Schule“, sagte Loser. Bei aller Pädagogik müsse man „Kinder noch Kinder sein lassen und ihnen soziale Kompetenzen auf den Weg geben.“ mb

