Glückspilz kommt aus Buchen

Buchen.Millionenglück in schwieriger Zeit für einen noch unbekannten Lotto-Spieler aus Buchen im Neckar-Odenwald-Kreis: Bei der Samstagsziehung gelangen ihm die berühmten „sechs Richtigen“. Es war bereits der 23. baden-württembergische Millionentreffer des Jahres. Der Glückspilz aus Buchen sagte die Gewinnzahlen 1, 13, 14, 21, 25 und 39 der Samstagsziehung vom 21. November korrekt voraus. Die Wahrscheinlichkeit auf den Volltreffer lag bei eins zu 15,5 Millionen. Einem Tipper aus Hessen gelang der Coup ebenfalls, deshalb wird geteilt. Die sechs Richtigen sind jeweils genau 2 574 803,20 Euro wert – komplett steuerfrei ausbezahlt.

Beinahe 38 Millionen gewonnen

Einen noch größeren Gewinn verpasste der Tipper aus dem Neckar-Odenwald-Kreis nur knapp. Als Superzahl war die 8 auf seiner Spielquittung vermerkt, die 0 fiel am Samstagabend in Saarbrücken aus der Ziehungstrommel. Mit der passenden Superzahl wäre der Gewinn auf kaum greifbare 38 Millionen Euro gestiegen. So blieb der Jackpot bundesweit zum zwölften Mal in Folge unbesetzt und steigt bis zur Ziehung am Mittwoch (25. November) auf etwa 40 Millionen Euro an.

Wer hinter dem Gewinner aus Buchen steckt, ist Lotto Baden-Württemberg noch nicht bekannt. Der Tipper gab seinen Spielschein anonym in einer Annahmestelle im Stadtgebiet ab. Zum Abruf der 2,5 Millionen Euro muss nun die gültige Spielquittung vorgelegt werden. Diese kann der Gewinner in jeder Annahmestelle in Baden-Württemberg oder direkt in der Lotto-Zentrale am Stuttgarter Löwentor einreichen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.11.2020