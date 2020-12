Gewinne warten

Buchen.Bei der Wochenendziehung liegen Preise im Gesamtwert von 2970 Euro im Lions Adventskalender.

12. Türchen: Mit zehn Wertgutscheinen über je 50 Euro beteiligt sich die Sparkasse Neckartal-Odenwald verteilt auf die Nummern 3117, 2128, 5833, 4140, 5662, 3875, 6126, 7320, 7756, 6211. Fünf Gutscheine im Wert von je 50 Euro einzulösen bei der Aktivgemeinschaft Buchen hat die Odenwald Treuhand GmbH in den Kalender gelegt 7618, 7537, 7924, 5228, 2980. Die Physiotherapie Burkhard Scheuermann beteiligt sich mit zwei Gutscheinen im Wert von je 60 Euro mit den Nummern 7850, 7452. Sechs Gutscheine über je 25 Euro hat Living 49 mit den Nummern 3080, 7293, 1647, 2747, 4401, 8524 eingelegt. Mit vier Gutscheinen über je 25 Euro beteiligt sich die Tanzschule Metz 7218, 4301, 1307, 3050. Vier Gutscheine im Wert von je 25 Euro können im Hotel Prinz Carl eingelöst werden 6600, 7103, 6031, 2246. Zwei Gutscheine im Wert von je 25 Euro kommen von der Tankstelle Herm mit den Nummern 8821, 1773. Zwei Gutscheine über je 25 Euro können im Bistro Waldeck Christian Ulmer eingelöst werden 3278, 4107. Ein Gutschein über 50 Euro hat die Buchhandlung Volk mit der Nummer 2836 beigesteuert. Fünfzig Euro Bargeld gibt es vom Hutatelier Lang in Walldürn mit der Nummer 1731.

13. Türchen: Drei Bargeldgutscheine in Höhe von je 200 Euro hat BS-Consulting Benno Schell aus Höpfingen in den Kalender gelegt 3942, 8558, 1695. Zehn Gutscheine über je 25 Euro können bei OBI in Buchen eingelöst werden, verteilt auf die Nummern 2799, 4064, 5334, 5660, 7031, 3881, 6797, 3162, 6506, 4575. Vom Sporthaus MUM kommen vier Gutscheine im Wert von je 25 Euro mit den Nummern 7002, 4571, 5019, 3835. Sechs Bargeldpreise über je 25 Euro hat Jürgen Schmid Parkett und Fußbodentechnik eingelegt 6329, 6752, 1828, 5958, 1535, 2759. Zwei Gutscheine über je 25 Euro können bei Vedrana Haas „Die Frisöre“ eingelöst werden 5077, 1283. Von der Franz Fertig GmbH in Buchen gibt es einen Hocker im Wert von 300 Euro mit der Nummer 2415. Zwei Familien Saisonkarten im Freilandmuseum Gottersdorf im Wert von je 25 gibt es vom Trägerverein Odenwälder Freilandmuseum 2633, 1301.

