Gewinne liegen zur Abholung bereit

Buchen.Ein großer Erfolg war auch in diesem Jahr wieder der Lions-Glücks-Adventskalender. Allerdings sind noch nicht alle Gewinne abgeholt worden. Sie liegen in der Apotheke am Musterplatz in Buchen zur Abholung bis Ende Januar bereit.

Hier die Gewinnnummern aufsteigend: 1066, 1127, 1140, 1212, 1224, 1264, 1378, 1400, 1410, 1456, 1477, 1504, 1575, 1622, 1633, 1634, 1768, 1780, 1786, 1879, 1889, 1979, 1992, 2018, 2066, 2069, 2154, 2188, 2248, 2254, 2477, 2490, 2513, 2530, 2581, 2591, 2783, 2851, 2898, 2948, 2983, 3007, 3036, 3039, 3063, 3080, 3131, 3150, 3370, 3453, 3462, 3478, 3491, 3538, 3558, 3561, 3588, 3614, 3645, 3677, 3706, 3732, 3740, 3778, 3783, 3791, 3799, 3805, 3920, 3945, 3995, 4051, 4053, 4074, 4107, 4154, 4178, 4197, 4224, 4227, 4257, 4276, 4325, 4387, 4449, 4494, 4499, 4516, 4521, 4579, 4584, 4617, 4656, 4669, 4675, 4681, 4705, 4732, 4795, 4843, 4924, 4925, 4946, 4951, 5016, 5041, 5069, 5097, 5119, 5130, 5288, 5311, 5318, 5346, 5417, 5437, 5442, 5494, 5505, 5517, 5518, 5540, 5607, 5612, 5620, 5626, 5644, 5667, 5741, 5742, 5765, 5853, 5860, 5872, 5937, 5987, 6020, 6023, 6028, 6030, 6036, 6120, 6187, 6223, 6227, 6258, 6310, 6413, 6420, 6440, 6441, 6507, 6516, 6653, 6791, 6827, 6831, 6869, 6885, 7110, 7188, 7247, 7404, 7407, 7455, 7485, 7491, 7548, 7572, 7586, 7608, 7682, 7702, 7794, 7812, 7836, 7946, 7957, 7970, 8024, 8143, 8146, 8160, 8176, 8234, 8261, 8299, 8305, 8308, 8386, 8424, 8491, 8552, 8554, 8597, 8640, 8672, 8718, , 8756, 8851, 8903, 8970.

