Gestohlener Traktor aufgetaucht

Buchen/Merchingen.Nachdem bereits am 1. Februar ein Ackerschlepper von einem Betriebsgelände in Buchen entwendet wurde (wir berichteten), wurde dieser am Samstag gefunden. Ein Zeuge meldete, dass der gesuchte Traktor in der Nähe eines Parkplatzes im Bereich Merchingen stehen würde. Eine Überprüfung der Polizei Buchen ergab, dass es sich hierbei tatsächlich um den grünen John Deere Ackerschlepper handelte, welcher Anfang Februar gestohlen wurde. Der Traktor hatte zwei platte Reifen und stand verschlossen auf einem Feldweg. Der Ackerschlepper wurde für weitere Ermittlungen abgeschleppt und sichergestellt.

Hinweisgeber gesucht

Die Polizei Buchen sucht Zeugen und Hinweisgeber, die zwischen dem 1. Februar und dem 21. Februar sachdienliche Beobachtungen gemacht haben. Diese sollen sich unter Telefon 06281/9040 melden.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.02.2021