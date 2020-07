Gespart und draufgelegt

Buchen.Die Vergabe von Elektroarbeiten und von Trockenbauarbeiten „Neubau“ im Rahmen der baulichen Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen im Bereich des Burghardt-Gymnasiums Buchen stand bei der Ratssitzung vom Montag in der Stadthalle an.

Die Maurer- und Betonarbeiten im Bauteil II und Selbstlernzentrum sind fertiggestellt. Derzeit wird an Bauteil VI gearbeitet. In den nächsten zwei Wochen wird hier die Decke über dem Gartengeschoss und das Mauerwerk im Obergeschoss hergestellt. Ebenfalls werden in diesem Zeitraum die aufwändigen Anschlussarbeiten von Bauteil III und IV zu Bauteil II ausgeführt. Die Zimmer- und Holzbauarbeiten sind in vollem Gange. Die Hauptkonstruktionen der Dächer sind im Bauteil II und Selbstlernzentrum gelegt. In den kommenden zwei Wochen erfolgt die Verschalung, die zunächst provisorisch abgedichtet wird. Ab Kalenderwoche 27 beginnen die Arbeiten an der Heizungsanlage.

Im Rahmen des weiteren Bauablaufs stand nun die Vergabe der Leistung Elektroanlagen an. Günstigste Bieterin ist die Firma Werner Genzwürker Elektrotechnik GmbH aus Schlierstadt mit einer geprüften Angebotssumme von 3 882 830 Euro. Das nächsthöhere Angebot liegt bei 4 205 192 Euro, das höchste bei 4 562 720 Euro. Die Kostenberechnung des Büros Kilian lag bei 4 455 776 Euro. Einstimmig wurde die Firma Genzwürker Elektrotechnik GmbH vom Gremium mit der Durchführung der Arbeiten beauftragt.

Bei der Vergabe von Trockenbauarbeiten (Neubau) kam die Firma Yaka Akustik und Trockenbau GmbH aus Hattersheim am Main mit der Angebotssumme von 685 894 Euro zum Zug – die Beauftragung erfolgte ebenso einstimmig. Das zweite Angebot lag bei 713 809 Euro. Das Gesamt-Budget für die Trockenbauarbeiten beläuft sich auf 1 022 997 Euro. Davon entfallen auf den „Neubau“ 535 097 Euro und auf den „Bestand“, dessen Ausschreibung noch folgt, 487 900 Euro.

Das Angebot überschreitet das vorgesehene Budget „Neubau“ um rund 150 796 Euro (plus 28,2 Prozent). Kosten, die nicht aufgefangen werden können, weshalb das Budget Trockenbau „Neubau“ erhöht werden muss. Die Kostenerhöhung erklärt sich nach Rücksprache mit dem Büro Kilian durch gestiegene Preise aufgrund der Baukonjunktur sowie durch notwendige ausgeschriebene Mehrleistungen. Zur Einhaltung der Termine und aufgrund der angespannten Konjunktur wurde dem Gremium jedoch im Vorfeld vom Büro Kilian empfohlen, die Vergabe zu erteilen. borg

