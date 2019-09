Geschicklichkeit an vielen Stationen bewiesen

Hainstadt.Der Schützenverein Hainstadt veranstaltete bei strahlendem Sonnenschein sein Ferienprogramm. Insgesamt 13 Kinder aus und um Hainstadt fanden sich am Schützenhaus ein.

Nachdem alle Laufzettel ausgefüllt waren, wurde mit allen Kindern die einzelnen Stationen abgelaufen. Beim Parkourlauf, Dartwerfen, Dosenwerfen, Bogenschießen, Scat-schießen und der Wasserkanonen- Maschine boten sich viele abwechs-lungsreiche Stationen für die aufgeweckte Truppe. In den nötigen Pausen konnten sich die Kinder auch noch schminken lassen, Tattoos aufmalen lassen oder sich an den Getränken und den kleinen Snacks stärken.

Das gute Wetter bot sich im Anschluss noch für eine runde Fußball und eine Wasserschlacht an. Nach Chicken-Nuggets, Pommes und einem Eis kam es dann zur Siegerehrung. Hier durfte jeder Teilnehmer eine Urkunde von Andreas Stößel in Empfang nehmen. Jedoch standen an dem Tag nicht die Platzierungen, sondern der Spaß der Teilnehmer und der Verantwortlichen im Vordergrund. Im Anschluss konnten sich auch noch die Erwachsenen am Bogenstand ausprobieren.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.09.2019