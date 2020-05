Geschichte in Corona-Zeiten

Buchen.Das Bezirksmuseum Buchen öffnet am Pfingstsonntag wieder seine Pforten für Besucher. Nachdem wegen der Corona-Krise darauf verzichtet worden war, am Internationalen Museumstag (17. Mai) in die Sommersaison zu starten, können die Sonderausstellung sowie die Dauerausstellungen im Steinernen Bau und im Trunzerhaus nun wieder besichtigt werden. Das Museum wird künftig an Sonn- und Feiertagen von 14 bis 17 Uhr geöffnet sein.

Wechsel im Spätsommer

Besichtigen kann man zum Beispiel die Sonderausstellung „Beschauliches Buchen“ im Großen Saal des Steinernen Baues, in der Bilder von im Jahr 1948 (dem Todesjahr von Arthur Grimm) in Buchen lebenden Künstlern gezeigt werden. Diese Ausstellung muss im Spätsommer abgebaut werden; ab Herbst wird dann hier die Sonderausstellung mit Karl-Weiß-Bildern von Buchener Juden gezeigt.

Im Trunzerhaus sind zum Beispiel die Joseph-Martin-Kraus-Räume und die Sammlungen von Hafnerware und Feierabendziegeln zu sehen. Ebenfalls im Herbst wird in diesem Gebäude die dann größte Dauerausstellung des Museums zur sakralen Kunst der Region unter dem Titel „Gottes Lob und Seelenheil“ eröffnet.

Die Pandemieregeln bringen für Besucher und Museumsmitarbeiter einige Veränderungen gegenüber „normalen“ Museumszeiten mit sich. Das Bezirksmuseum orientiert sich dabei an den Handlungsempfehlungen des Museumsverbandes Baden-Württemberg. Für die Besucher besteht die Pflicht zum Tragen einer Atemmaske. Sie müssen die üblichen Abstandsregeln einhalten (zwei Meter in geschlossenen Räumen). Entsprechend den geltenden Hygieneregeln werden Spender mit Desinfektionslösungen an den beiden Eingängen aufgestellt. Dort weisen auch Plakate auf die Corona-Regeln hin. Die Zahl der Besucher, die gemeinsam die Sammlungen besuchen können, richtet sich nach den zum Zeitpunkt des Besuches geltenden Regeln (momentan vier Personen beziehungsweise die Mitglieder einer Familie).

Die Museumsmitarbeiter sind während der Öffnungszeiten im Raum im Eingangsbereich des Trunzerhauses erreichbar. Da kein Eintritt erhoben wird, können die Besucher ohne Kontakt mit dem Aufsichtspersonal die Sammlungen besichtigen. Eine Führung oder Begleitung von Besuchern kann allerdings nicht stattfinden. Geführte Besuche von Gruppen sind derzeit nicht möglich. Geöffnete Türen weisen darauf hin, dass die in den Räumen präsentierten Sammlungen zugänglich sind.

In den Sammlungen wiesen Schilder darauf hin, dass einige Einrichtungsteile wegen der Übertragungsgefahr nicht berührt werden dürfen (Knöpfe und Schalter). Die Flyer, die in normalen Museumszeiten in den einzelnen Sammlungen ausliegen, wurden eingesammelt und können auf Wunsch von den Museumsmitarbeitern ausgegeben werden.

Alle Teile, mit denen Besucher in Berührung kommen (zum Beispiel Handläufe), werden in regelmäßigen Abständen desinfiziert.

Kurzfristige Entscheidung

Nach einer Vorstandssitzung hat sich das Museum erst vor kurzem zur Öffnung der Sammlungen entschlossen, um den Bürgern und auswärtigen Besuchern die Zeugnisse der Vergangenheit zu zeigen. Ursprünglich war auch ein totaler „Lockdown“ über die Sommermonate überlegt worden, da zum Beispiel die überwiegende Zahl der Mitglieder des Aufsichtspersonals zur Risikogruppe der über Sechzigjährigen angehört.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.05.2020