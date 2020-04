Geschenke im Wert von 10 000 Euro

Pflegekräfte leisten nicht nur in Zeiten von Corona Großes. Als Anerkennung für diese wertvolle Arbeit erhielten mehr als 400 von ihnen per „Fahrradkurier“ Geschenke im Gesamtwert von 10 000 Euro.

Neckar-Odenwald-Kreis. Der Schloßauer Triathlet Christian Trunk hat an sechs Seniorenpflegeeinrichtungen in der Region Geschenke im Gesamtwert von rund 10 000 Euro verteilt. Damit würdigt er die wertvolle Arbeit der dort beschäftigten Pflegekräfte.

Alle Wettkämpfe abgesagt, kein Schwimmtraining möglich, da die öffentlichen Bäder geschlossen sind, nur einsames Laufen und Radfahren über Felder und durch Wälder im Odenwald: Eigentlich wollte der 26-jährige Triathlet Christian Trunk in diesem Jahr sportlich zu den Profis aufschließen und langfristig am Ironman Hawaii teilnehmen. Doch die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie sorgen dafür, dass der junge Athlet seine persönlichen Ziele zurückstellen muss.

90 Kilometer unterwegs

Bei einer seiner Radtouren hatte er die Idee, den zurzeit besonders stark beanspruchten Pflegekräften eine Anerkennung für ihre wichtige Arbeit zukommen zu lassen. Er wollte Geschenke quasi als Fahrradkurier zu sechs Pflegeheimen in Mudau, Steinbach, Amorbach, Waldhausen, Walldürn und Hardheim bringen – eine Tour von rund 90 Kilometern Länge. Gemeinsam mit seinem Bruder Andre kontaktierte der Sportler seine Sponsoren.

Neun Unternehmen waren begeistert und spendeten Waren im Gesamtwert von rund 10 000 Euro mit einem Gesamtgewicht von 1,3 Tonnen. Proteinriegel, Pflegecremes, Flaschenbier, Energydrinks, Müsli, Kaffee, Gummibärchen, Messer, Küchenschürzen, Gewürz- und Kissensets waren darunter.

Tollen Empfang bereitet

Weil sich das natürlich nicht mit dem Rennrad des Athleten transportieren ließ, steuerte Christians Bruder Andre die Pflegeheime mit einem Lkw an.

Insgesamt erfreute Trunk mehr als 400 Pflegekräfte mit seinen Geschenken im Caritas-Altenheim in Waldhausen, in der Seniorenresidenz „Haus Theresa“ in Steinbach, in der Geras-Seniorenpflege in Mudau, im ASB Seniorenzentrum in Hardheim, im Odenwald Hospiz in Walldürn und im Kreisaltenheim in Amorbach.

Besonders beeindruckt waren die beiden Brüder von dem Empfang, den man ihnen in Amorbach bereitete.

Dort warteten rund 30 Pflegekräfte vor dem Haus auf den Triathleten und begrüßten ihn mit Applaus und Luftballons. „Da herrschte eine Super-Stimmung“, sagte Christian Trunk.

