Gesangverein ist zu hören

Buchen.Weihnachtslieder der Konzertchöre „Cantamus“ und „Cantus M“ werden in der Adventszeit den Einkaufsbummel in der Buchener Innenstadt noch romantischer machen. Dazu arbeitet der MGV „Liederkranz“ Buchen mit dem Stadtmarketing der Stadt Buchen und der Aktivgemeinschaft Buchen zusammen. Eine Auswahl der schönsten Weihnachtslieder aus Advents- und Weihnachtskonzerten der vergangenen Jahre werden bis zum 24. Dezember an ausgewählten Tagen über die Beschallungsanlage in der Innenstadt erklingen. Da die Lautsprecher in der Fußgängerzone zwischen Ringfoto Bernhard und Buchhandlung Volk wegen der Baumaßnahmen zurzeit deinstalliert sind, hört man die Musik am besten im zweiten Teil der Fußgängerzone.

Die Adventsmusik wird zu folgenden Zeiten in der Innenstadt zu hören sein: Samstag, 12. Dezember, zwischen 10 und 12 Uhr, Donnerstag, 17. und Freitag, 18. Dezember, jeweils zwischen 16 und 18 Uhr, Samstag, 19. Dezember, zwischen 10 und 12 Uhr, Mittwoch, 23. Dezember, zwischen 16 und 18 Uhr und Donnerstag, 24. Dezember, zwischen 10 und 12 Uhr.

Link zum Konzert

Außerdem veröffentlicht der MGV an jedem Adventswochenende auf seiner Internetseite www.chor-buchen.de einen Link, der zu Auszügen aus dem Weihnachtskonzert von Camille-Saint- Saëns führt, das die Chöre anlässlich ihres Vereinsjubiläums im Jahr 2017 in der Stadtkirche St. Oswald aufgeführt hatten. Mit weiteren Links kann man stimmungsvolle Lieder aus MGV-Adventssingen der vergangenen Jahre zu Hause anhören. mb

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 12.12.2020