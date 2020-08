„Genieß Dei Buche“ am Freitag in der Buchener Innenstadt

Buchen.„Genieß Dei Buche“: Nach diesem Motto veranstaltete die Aktivgemeinschaft gemeinsam mit dem städtischen Fachbereich „Kultur und Stadtentwicklung“ einen langen Einkaufsabend in der Buchener Innenstadt. Gutes Wetter hatte man sich natürlich gewünscht. Vielleicht war es am Freitag zu gut. Noch am späten Nachmittag lag die Temperatur bei über 30 Grad. Erst ab 20 Uhr kühlte es merklich ab. Mit den fallenden Temperaturen kamen auch mehr Leute ins Städtle. Der erste Baustellenabschnitt in der Marktstraße zwischen Stadtturm und ehemaligen „Götz“-Gebäude war fertiggestellt und passierbar. Die Außenbereiche der Gaststätten waren gut besetzt. Auch am Ausschank vor „Knapps Laden“ bildete sich eine Menschentraube. Die Aktion „Genieß Dei Buche“ soll während der Sommerferien Menschen in die Stadt und die Fachgeschäfte locken. Während der Auftaktveranstaltung am Freitag waren deshalb die Geschäfte bis 22 Uhr geöffnet. Für die kommenden Samstage planen die Einzelhändler weitere Aktionen und haben jeweils bis 20 Uhr geöffnet. Bild: Martin Bernhard

© Fränkische Nachrichten, Montag, 03.08.2020