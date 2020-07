„Genieß’ dei Buche“

Buchen.Die Baustelle in der Marktstraße beeinträchtigt zwangsläufig Einzelhändler und Anwohner. Weniger Kunden aufgrund der eingeschränkten Erreichbarkeit bedeuten für die Geschäftsinhaber weniger Umsatz. Und das in einer Zeit, in der die Corona-Pandemie dem Einzelhandel in den Innenstädten ohnehin massiv zusetzt.

Ein gezieltes Baustellenmarketing soll deshalb in Buchen helfen, die negativen

