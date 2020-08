Gemütliches Flanieren in Buchens Innenstadt

Buchen.„Genieß Dei Buche“ heißt es am kommenden Freitag: Die Wettervorhersage ähnelt der von letztem Freitag, so dass beim zweiten Aktionstag einem lauen Sommerabend in Buchens Innenstadt nichts im Wege steht.

Bis 20 Uhr geöffnet

Die Händler haben teilweise bis 20 Uhr geöffnet und bieten den Kunden Angebote, Rabatte und viele weitere Specials, die zum Shoppen einladen. Dazu gehört zum Beispiel die Möglichkeit, Flip Flops am Schuhhaus Farrenkopf zu gestalten. Einhorn-Cupcakes und bunte Waffeln sowie frischen Kaffee von „cake my day“ laden vor das Alte Rathaus ein. Für den herzhaften Hunger gibt es Burger vom Burgertruck Mosbach und der Pasta-Truck zaubert mit frischen Nudelgerichten „Bella Italia“ auf den Marktplatz. Der Winzerhof Wille bietet Wein und Cocktails an.

Einfach mal Zeit nehmen und sich an einem lauen Sommerabend durch Buchen treiben lassen. Die Geschäfte laden dazu ein, durch die Läden zu schlendern, in Ruhe zu stöbern und freuen sich auf das persönliche Gespräch. Die vielen Einzelhändlern haben sich zum Teil ganz besondere Aktionen ausgedacht.

Biergarten mit Spezialitäten

Das Team von „bar-hamas events & more“ gestaltet im Rahmen von „Genieß Dei Buche“ vom 7. bis 9. August einen Biergarten rund um den Joseph-Martin-Kraus-Platz mit Bier- und Weinspezialitäten sowie traditionellen bayrischen Biergartenspeisen.

Passend dazu findet am Samstag um 19 Uhr ein Biertasting inklusive kleinen bayrischen Tapas in Zusammenarbeit mit der Distelhäuser Brauerei statt. Ein traditionelles Weißwurstfrühstück findet am Sonntag ab 10.30 Uhr statt.

Öffnungszeiten: Freitag 18 bis 22 Uhr, Samstag 11 bis 22 Uhr, Sonntag 10 bis 22 Uhr. Reservierungen unter Telefon 0170/7434115 oder per E-Mail an info@bar-hamas.de.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 06.08.2020