Gemeinsamer Weltgebetstag

Hainstadt.Der gemeinsame Weltgebetstag der kfd Hainstadt mit der evangelischen Kirchengemeinde und dem Frauenbund Buchen findet am Freitag, 6. März, um 18 Uhr in der evangelischen Christuskirche in Buchen statt.

Die Gebete und Texte zum Thema „Steh auf und geh“ wurden von Frauen aus Simbabwe vorbereitet. Alle Frauen sind zum Gottesdienst willkommen, anschließend gemütliches Beisammensein im evangelischen Gemeindehaus. Abfahrt in Hainstadt um 17.40 Uhr am Rathaus in Fahrgemeinschaft.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 05.03.2020