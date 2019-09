Gelerntes gleich angewendet

Buchen/Schwarzach.Schon im vergangenen Herbst fand im Kraft-Werk Schwarzach der erste „Special Olympics“ Kraft-Dreikampf-Trainerlehrgang statt. Organisator und Lionsmitglied Oliver Caruso lag dieser Lehrgang sehr am Herzen. Es war ihm wichtig, die Trainer, die mit Menschen mit Handicap trainieren, gut auf ihre verantwortungsvolle Aufgabe vorzubereiten. Als weiteren Referenten konnte er den Lehrwart des Deutschen Kraft-Dreikampf-Verbandes Sebastian Beck gewinnen.

Besonders erfreulich war, dass sich nicht nur Trainer für den Lehrgang angemeldet hatten, sondern diese auch gleich ein paar Special -Olympics-Athleten mitbrachten. So konnte man das Gelernte gleich „am Sportler“ anwenden. Über den gesamten Lehrgang fand ein reger Austausch zwischen den Teilnehmern und den Referenten statt. Ebenfalls anwesend war der Koordinator Special-Olympics Deutschland für Kraftdreikampf Mario Vieweger. Vor Ort unterstützte Thomas Fraunholz (Special Olympics Trainer/Kraft-Werk Schwarzach) die beiden Referenten über die fünf Tage.

Insgesamt war der Lehrgang mit etwa 20 Personen gut ausgelastet. In den Praxisphasen wurde gut trainiert und viel gelacht. Am Abend traf man sich zum Abendessen und anschließend zum geselligen Beisammensein. Mit der finanziellen Unterstützung für Unterkunft und Verpflegung durch den Lions Club Madonnenland, verlief der Lehrgang bestens und konnte für alle erfolgreich durchgeführt werden. Alle Teilnehmer waren sich einig, dass diese praxisnahe Ausbildung im nächsten Jahr wiederholt und vertieft werden soll. Jetzt besuchte der Lionsclub Madonnenland mit Präsident Dr. Michael Kuhn und Past-Präsidentin Elke Schneider-Hädicke den Trainingsort in Schwarzach, um die Spende durch ein gemeinsames Foto sichtbar zu machen. Im Lions Club Madonnenland sind über 30 Lionsfreunde ehrenamtlich aktiv. Zurzeit ist der 15. Lions-Glücks-Adventskalender in Vorbereitung. Die Spender der Gewinne werden gerade gesucht. BT

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.09.2019