Geistlicher Impuls über Ortsrufanlage

Waldhausen.Kreativität ist gefragt in den Zeiten von Corona – dies gilt auch für die Pfarrgemeinde St. Michael in Waldhausen. Ein wahrer Segen für Pfarrer Werner Bier und das Gemeindeteam in Waldhausen ist dort die wieder funktionierende Ortsrufanlage. Diese nutzten Gemeindeteam und Pfarrer Bier am Gründonnerstag-, Karfreitag- und Karsamstagabend jeweils um 18 zu einem geistlichen Impuls.

Jeweils 15 Minuten lang gab es das tagesaktuelle Evangelium, Fürbitten, Gedanken zu Leiden und Sterben Jesu sowie geistliche Lieder. Eine äußerst gelungene Aktion, die zwar kein Ersatz für die gemeinsamen Gottesdienste in der Karwoche sein kann, aber dennoch zeigt, dass man die Mitglieder der Pfarrgemeinde nicht allein lässt – und sie macht Appetit auf die „Live-Gottesdienste“ nach Corona. woli

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 14.04.2020