„Geht nicht, gibt’s nicht“ lautet ein Grundsatz des Ur-Bucheners

Buchen.„Geht nicht, gibt’s nicht – damit das Mögliche entsteht, muss das vermeintlich Unmögliche versucht werden“. So lautet ein Grundsatz Otto Hembergers, der sinnbildlich für den patenten und aufrichtigen Charakter des erfolgreichen Sportschützen und verdienten Kommunalpolitikers steht. An diesem Samstag begeht er seinen 85. Geburtstag.

Geboren am 19. September 1935 in Buchen, absolvierte er nach dem Besuch der Höheren Handelsschule in Walldürn zwischen 1952 und 1959 die forstliche Ausbildung mit abgeschlossener Revierförsterprüfung und wechselte bereits Ende 1959 als Forstinspektor an die Forstverwaltung der Stadt Buchen, wo er den Forstdienstbezirk Buchen-Nord betreute. Im August 1965 wurde er in die Forstverwaltung des Landes Baden-Württemberg übernommen und betreute als Forstamtmann (Forstoberinspektor/Oberförster) seinen angestammten Bezirk bis 1985.

Dann stolperte Otto Hemberger über ein interessantes Stellenangebot: „Nach kurzem Gespräch mit meiner Frau Maria bewarb ich mich in Bonn“, blickt der Jubilar zurück. Er hatte Glück und trat Ende 1985 seine neue Stelle als Amtsrat am Referat 615 „Neuartige Waldschäden“ des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten an. Dort fühlte er sich sehr wohl und beantwortete vor allem zahlreiche Briefe verunsicherter Bürger, kehrte jedoch 1988 zurück ins „Ländle“ - in erster Linie „seines“ Buchens wegen: Als langjähriger CDU-Gemeinderat (1971 bis 1994), 1. Stellvertretender Bürgermeister und Fraktionsvorsitzender sowie Kreisrat zwischen 1985 und 1989 hätte er damals eigentlich nicht mehr für den Gemeinderat kandidiert, blieb jedoch aus Rücksicht auf zahlreiche personelle Veränderungen dem Gremium erhalten. Das wäre jedoch mit einem Verbleib in Bonn nur bedingt zu vereinbaren gewesen. So wurde Otto Hemberger 1988 in Stuttgart vorstellig und schlug als Oberamtsrat am Referat 22 „Ökologie“ des baden-württembergischen Umweltministeriums ein neues Kapitel seiner Karriere auf.

Weitere Perspektiven

Die politische Wende eröffnete dann noch weitere Perspektiven: „Mehr aus Zufall“, wie er heute sagt, führte ihn sein beruflicher Weg Anfang 1991 an das Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Europa-Angelegenheiten des Landes Sachsen-Anhalt. „In Magdeburg erlebte ich eine sehr spannende Zeit“, hebt der zum 1. November 1997 als Regierungsrat/Ministerialrat pensionierte Diplom-Ingenieur (FH) hervor. Während seiner gesamten Laufbahn frischte er sein Fachwissen regelmäßig an Seminaren auf und erwarb sich tiefgehende Detailkenntnisse etwa über die Verwaltungsstrukturen der Landes- und Kommunalverwaltung.

„Immer positiv denken“

Zusätzlich war er zwischen 1988 und 1991 als Dozent an der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung des Bundesministerium des Innern sowie freiberuflich noch bis 2016 als Berater für Liegenschaftsentwicklungen, Energiedienstleistungen und Erneuerbare Energien tätig. „Man muss immer positiv denken, insbesondere im Bereich der Zukunftsgestaltung – so kann jeder Vorteil auch einen Nachteil haben, aber andererseits jeder Nachteil einen nicht unwesentlichen Vorteil haben“, betont der lebensfrohe und optimistische Ur-Buchener, für dessen Leben sich Aufgeschlossenheit, Eigenverantwortung und Zuversicht seit jeher als tragende Säulen verstehen. Sein privates Glück fand er bei seiner Frau Maria, deren Tod am 30. März ein herber Schlag für Otto Hemberger war: „Ohne ihre Nachsicht, Liebe und Güte wäre Vieles in meinem Leben nicht möglich gewesen – gerade ihre Existenz in meinem Leben trug zu meinem Erfolg in maßgeblicher Weise bei“, schildert er. Mit ihr zog er Tochter Ida und Sohn Ralf groß, freut sich über zwei Enkel und auch über seine Hobbys. Zu diesen zählt nach wie vor die Kommunalpolitik. Inzwischen „nur“ noch als Beobachter und als auch überörtlich engagiertes langjähriges Mitglied der CDU. Aber mit ganzem Herzen verfolgt der mehrfach als Preisrichter an städtebaulichen Wettbewerben Buchens vertretene Hemberger die Ereignisse in seiner geliebten Heimatstadt.

Vielfach aktiv

Eng mit seinem Namen verbunden ist auch die Schützengesellschaft Buchen, der er 1958 beitrat: Zwischen 1981 und 2005 fungierte er als Oberschützenmeister, entwickelte den Schützenmarkt weiter und setzte sich für den Bau der Sportschießanlage im Mühltal sowie die Aufnahme weiblicher Mitglieder ab 1961 ein. Zusätzlich war er von 1966 bis 2005 als Kreisschützenmeister des Sportschützenkreises Buchen für die Belange von bis zu 18 Vereinen und 2500 Mitgliedern verantwortlich, gehörte zwischen 1966 und 2011 dem Vorstand des Badischen Sportschützenverbands an und bekleidete auch im Deutschen Schützenbund zahlreiche Vorstands- und Ausschussämter. Als Mitbegründer der sächsischen Schützengesellschaft Böhlitz-Ehrenberg leistete er ab 1991 wertvolle Aufbauarbeit, gehört seit 62 Jahren als Elferrat z.b.v. („zur besonderen Verwendung“) der FG „Narrhalla“ Buchen an, deren Faschenachtsspiel am Schmutzigen Donnerstag er dereinst mit Karlheinz Schäfer aus der Taufe hob wie auch das Narrengericht ab 1966. Zudem fungierte er bei den Steinzeittrommlern, deren Gründer er war, von 1980 bis 1985 als Vorsitzender; beim DRK-Ortsverein Buchen leitete er mehrere Jahre die Technische Gruppe. Aktuell ist er noch in der Arbeitsgruppe des Mehrgenerationshauses tätig, wo er sich auf die Gestaltung des Ruhestands, Waldwanderungen im Stadtwald sowie den Einfluss der Farben auf den Menschen bezieht.

Für seine Verdienste wurde er mit der Ehrenmedaille des Gemeindetags Baden-Württemberg, der Verdienstmedaille der Stadt Buchen, der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg sowie 2005 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Dazu kommen zahllose Würdigungen aus dem Sportschützenbereich – die Ernennungen zum Ehrenoberschützenmeister und zum Ehrenkreisschützenmeister sind hier nur die vielzitierte Spitze des Eisbergs.

Seinen 85. Geburtstag verbringt Otto Hemberger im Kreise seiner Familie, der er tiefe Dankbarkeit entgegen bringt. Den Gratulanten schließen sich Fränkischen Nachrichten gerne an. ad

