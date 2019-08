„Geheimsache Igel“ den Kindern gezeigt

Buchen.Es ist die Geschichte von Krümel und Wurzel, die Geschichte einer richtig tollen Freundschaft: Das Theaterstück „Geheimsache Igel“ stand auf dem Programm der Grundstufe der Meister Eckehart Schule Buchen. Es wurde gespielt von Schauspielern des Theaters 3 D aus Wiesbaden. Rahel Dolder war dabei die Krümel und Eric Haug stellte ihren besten Freund Wurzel dar. In der „Geheimsache Igel“ geht es zum einen um die schöne, wichtige, die „allerbeste“ Freundschaft der beiden Hauptpersonen, aber auch um Gefahren, die in dem Stück zu einer echten Bewährungsprobe werden. Die Kinder sollen erkennen wann Gefahr im Anzug ist und tun dies auch. Sie können sich sehr gut und beachtlich schnell mit der Hauptperson Krümel identifizieren, ihre Situation erkennen und sie vor drohendem Unheil warnen.

Im intensiven Gespräch nach der Aufführung haben die beiden Schauspieler die Szenen in den Alltag der Kinder übertragen, in dem es im Zweifelsfall auch zu fragwürdigen Situationen kommen kann. Kinder durch das Theaterspiel zu sensibilisieren und zu ermutigen ist auch die Intention des Kinderschutzbundes des Neckar-Odenwald-Kreises, der seit einigen Jahren die Aufführungen von „Geheimsache Igel“ zusammen mit dem Jugendreferat des Landratsamtes an Grundschulen verantwortet. Jugendreferent Rainer Wirth, der diese Gastspiele organisiert, ist immer wieder beeindruckt, wie sensibel die Schüler die Situationen im Stück nachvollziehen können und lernen, entschlossen Krümel beiseite zu stehen. Auch die Lehrerinnen waren angetan vom Einfühlungsvermögen ihrer Schüler.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.07.2019