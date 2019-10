Gegen die ältere Konkurrenz durchgesetzt

Buchen/Miltenberg.Vor einer Woche noch feierten die Tänzer des Buchener „Integrations- und Präventionsprojektes Hip-Hop-Breakdance“ (IPHB) im TSV Buchen das 20-jährige Bestehen. Am vergangenen Samstag gelang es ihnen, in überzeugender Weise ihre Absicht unter Beweis zu stellen, auch die nächsten 20 Jahre mit konstant hohem Leistungsniveau und mit „Hip-Hop made in BCH“ Publikum und Jury zu begeistern. Dass die Churfrankenhalle in Miltenberg wieder einmal voll besetzt war, lag wohl daran, dass die „Dance Masters MIL“ – eine Benefizveranstaltung zugunsten von Kindern und Jugendlichen – im 13. Jahr ihres Bestehens längst eine überregionale Bedeutung durch die Teilnahme bekannter Hiphop-Gruppen aus dem Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen, Bayern und Baden-Württemberg bekommen hat. Streetdance-Konkurrenz, die den Buchenern zum Teil von Weltmeisterschaften als Wettbewerbsgegner bestens bekannt ist und eine besondere Herausforderung darstellte.

Liveübertragung der Tänze

Nicht nur das tanzbegeisterte Publikum erlebte, wie 22 Show- und Contestgruppen mit originellen Choreographien und tänzerischem Können um die vorderen Plätze tanzten, sondern auch die weltweite „Social-Media-Gemeinde wurde durch ein Kamerateam von „dance24.tv“ in die Lage versetzt, eine Liveübertragung zu genießen.

Drei Wettbewerbe

Der Tanz-Wettbewerb war dreigeteilt: In der „Showclass B“ traten Teams an, die nur hin und wieder an Meisterschaften teilnehmen. Die „Showclass A“ war für diejenigen gedacht, die bereits bei regionalen und nationalen Meisterschaften Erfahrung gesammelt haben. Dazu gehörte die Buchener Nachwuchsgruppe „X-Ception“, die sich mit sechs Konkurrenten messen durfte. Internationale Wettbewerbserfahrungen und -erfolge waren Kriterium für die dritte Kategorie, die „Contest-Class“. Hier sahen sich „Next Level“ und „Zzyzx“ sechs weiteren Crews gegenüber.

Da beide Buchener Gruppen genug Erfahrungen auf internationalem Parkett haben, sahen sie dem Wettbewerb einerseits entspannt entgegen, andererseits aber auch mit Spannung, denn bei diesem Turnier hatte vor allem der Buchener Nachwuchs „X-Ception“ mit einem Altersdurchschnitt von elf Jahren mit einem besonderen Schwierigkeitsgrad zu tun. Da es keine Altersklasseneinteilung gab, wie man sie von anderen Wettbewerben gewohnt ist, mussten die Buchener auch gegen wesentlich ältere Crews antreten. Doch die Buchener behielten die Nerven, präsentierten selbstbewusst ihre tänzerischen Qualitäten und eroberten nach dem Motto „Sie kamen, tanzten und siegten“ sowohl in der „Showclass A“ als auch in der „Contestclass“ die ersten Plätze und wurden so „Churfranken-Meister 2019“. „Zzyzx“ ertanzte sich in der „Contestclass“ den dritten Platz. Auch in diesem Jahr beeindruckten die Buchener Tänzer, angefeuert durch eine starke Fangemeinde, mit ihrer Performance Jury und Publikum, das mit tosendem Beifall und Standing Ovations ihre Spitzenleistung honorierte.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.10.2019