Gegen den Facharbeitermangel im Kindergarten

Buchen.38 angehende Erzieher haben ihre schulische Abschlussprüfung an der Katholischen Fachschule für Sozialpädagogik (FSP) Buchen abgelegt. Zuvor mussten sich die ehemaligen Auszubildenden über drei Jahre hinweg anspruchsvolle Ausbildungsinhalte aneignen und in der Praxis eigenständig anwenden.

Gestiegene Anforderungen

Die gestiegenen Anforderungen an den Erzieherberuf verlangen von den Erzieherinnen heute ein hohes Maß an Kompetenz – nicht nur in fachlicher Hinsicht, sondern auch im ständigen Hinterfragen der eigenen Erzieherpersönlichkeit. Im vergangenen Schuljahr, welches im Schatten der Corona-Krise stand, wurde von den Absolventen ein Mehr an Eigenverantwortlichkeit und Selbstständigkeit abverlangt.

Die FSP Buchen legt daher traditionell ihren Fokus auf die Entwicklung der personalen Kompetenz und den Praktika in sozialpädagogischen Einrichtungen. Darüber hinaus werden an Gemeinschafts- und Seminartagen, Aktionen und Projekten Werte und Teamarbeit groß geschrieben.

Die angehenden Erzieherinnen und Erzieher werden ab September in das Berufspraktikum starten und in den verschiedenen Kindertagesstätten und Horteinrichtungen auf die letzte Prüfung hinarbeiten – die staatliche Anerkennung.

Unter der Beachtung der vom Kultusministerium vorgegebenen Hygiene- und Abstandsregeln gelang es den Auszubildenden, eine Zeugnisübergabe in würdevoller Atmosphäre zu gestalten.

„Werkzeugkasten“vorgestellt

Schulleiter Jürgen Nied stellte anschaulich in der Eröffnungsrede zunächst den unsichtbaren „Werkzeugkasten“ eines Kindes dar, welcher das breite Spektrum kindlicher Persönlichkeitsmerkmale enthielt, ehe sich die Perspektive auf die wichtigsten „Werkzeuge“ eines Erziehers wechselte.

Jürgen Nied gab den kommenden Berufspraktikanten auf den Weg, dass sich der „Werkzeugkasten“ im letzten Ausbildungsjahr mit neuen Erfahrungen bedeutend füllen werde.

Schulsprecherin Larissa Schuster ließ die drei Ausbildungsjahre nochmals Revue passieren, ehe die Klassensprecher den Fach- sowie Klassenlehrern mit überaus wertschätzenden Worten ihren Dank aussprachen und lehrerindividuelle Präsente überreichten.

Im Anschluss daran richteten die Klassenlehrer Alexander Rützel und Lukas Wesch persönliche Worte an die Klassen. Die Klassendurchschnitte in diesem schwierigen Schuljahr konnten sich sehen lassen: 2,2 in der Klasse 2BKSP2-A sowie 2,1 in der Klasse 2BKSP2-B.

Den Traumnotendurchschnitt von 1,0 erreichte Simon Röckel, Gloria Horn, Hannah Schulz und Lara Geppert erzielten ebenso einen ausgezeichneten Notendurchschnitt von 1,1. Die Schulleitung gratulierte allen Absolventen herzlich.

