Gefährliches Überholmanöver

Buchen.Äußerst gefährlich war das Überholmanöver einer bislang unbekannten Person, die am Freitag, kurz nach 6 Uhr, mit ihrem Auto auf der Landstraße zwischen Buchen und Bödigheim unterwegs war. Ein Mann war zur gleichen Zeit mit seinem Wagen in die entgegengesetzte Fahrtrichtung unterwegs und musste in den Grünstreifen ausweichen, um der unbekannten und nun gesuchten Person auszuweichen. Diese überholte nämlich in einer Linkskurve kurz nach Bödigheim einen Lastwagen und ohne die schnelle Reaktion des in Richtung Buchen fahrenden Geschädigten wäre es vermutlich zum Frontalzusammenstoß gekommen.

Die Polizei Buchen sucht nun den Lastwagenfahrer oder Personen, die den gefährlichen Überholvorgang beobachtet haben. Hinweise gehen an das Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/9040.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 02.02.2021