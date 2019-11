Gedenken an Unfallopfer

Neckar-Odenwald-Kreis.Immer wieder ereignen sich schwere Verkehrsunfälle, bei denen Menschen schwerstverletzt oder getötet werden. So haben auf den Straßen des Neckar-Odenwald-Kreises in den Jahren 2018 und 2019 jeweils neun Menschen ihr Leben verloren. Viel Menschliches Leid mussten dabei Familienangehörige sowie Freunde und Bekannte durch den Verlust eines geliebten Menschen erfahren. Doch auch bei den Helfern verursachen derartige Ereignisse bleibende Erinnerungen und bedeuten eine schwere Belastung und besondere Herausforderung. Am Freitag, 22. November, findet um 18 Uhr in der Katholischen Kirche St. Pankratius in Mudau ein ökumenischer Gottesdienst statt, bei dem der Menschen, die auf den Straßen des Landkreises ihr Leben lassen mussten, gedacht wird. Gestaltet wird der Gottesdienst von Pfarrer Klaus Vornberger, Pfarrerin Rebecca Stober, Polizeiseelsorger Georg Hug und Dekan Rüdiger Krauth in Zusammenarbeit mit der Präventionsaußenstelle Mosbach des Polizeipräsidiums Heilbronn. Zu dem Gottesdienst sind alle Bürger willkommen.

