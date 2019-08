Gedenken an den „Boartlischdoag“

Götzingen.„Dir werd’ ich schon zeigen, wo Barthel den Moscht holt!“: Das ist die wohl bekannteste und seit dem 17. Jahrhundert literarisch belegteste Redensart zur Person des Apostels und Märtyrers Bartholomäus. Den Gedenktag dieses Heiligen begeht die katholische Kirche gemeinsam mit der evangelischen und der anglikanischen am 24. August, die orthodoxe Kirche dagegen am 11. Juni.

„Pariser Bluthochzeit“

Am Namenstag des Sankt Bartholomäus im Jahre 1572, konkret in der Nacht zum 24. August, begann gegen 3 Uhr in Paris ein grausames Massaker gegen Hugenotten und Menschen anderen Glaubens, das als „Pariser Bluthochzeit“ in die Geschichte einging. Rund 10 000 Menschen sollen in jener „Bartholomäusnacht“ dem Gemetzel zum Opfer gefallen sein. Hunderttausende Hugenotten flohen damals in Nachbarländer, der größte Teil nach Deutschland.

Auch der weitgehend von der Natur und der Witterung abhängige Bauer verbindet einiges mit dem Bartholomäustag, früher ein wichtige Zins- und Lostag im bäuerlichen Jahresverlauf. So sagt eine Wetterregel: „Wie St. Bartholomä sich hält, so ist der ganze Herbst bestellt!“ Etwa um diesen Tag beginnt oft auch der Zug der Vögel nach Süden. Darum meint eine andere Bauernregel: „Bleiben die Störche auch noch nach St. Bartholomä – kommt ein Winter, der tut nicht weh!“

Festtag für die Fischer

Eine besonders enge Beziehung zu dem Apostel Bartholomäus haben allerdings die Fischer, die ihn als ihren Patron verehren, da sein Gedenktag das Ende der Laich- und Schonzeit der Fische markiert und mit seinem Festtag alljährlich der Fischfang in den Binnengewässern eröffnet wird. Die Fischer begingen früher ihren Bartholomäustag mit Prozessionen auf dem Wasser und Fischessen. Fischerkönig wurde, wer an diesem Tag den erfolgreichsten ersten Fang vorweisen konnte.

Wichtig für die Bevölkerung

Für Götzingen war der „Boartlischdoag“ – wie er im Volksmund heißt – schon immer ein besonderer Tag, für die Kirchengemeinde und ebenso die politische Gemeinde. Er war noch bis nach dem Zweiten Weltkrieg neben dem „Getzemer Moarkd“ zum Wendelinustag ein zweiter Markttag im Dorf und damit für die Versorgung der Bevölkerung von Bedeutung. Da kamen zahlreiche Händler und boten feil, was Bauer und Bäuerin für Haus und Hof so benötigten. Einer alten Urkunde ist zu entnehmen, dass der Markt auch für die Umgebung große Bedeutung hatte, und dass ursprünglich der Kurfürst das Standgeld erhob. Die Götzinger Wirte – einstens sechs an der Zahl, während es heute hier keine Gastwirtschaft mehr gibt – mussten damals dem Keller, der die Gerechtsame des Kurfürsten beobachtete, sowie dessen Gehilfen, also dem Zehntgebieter, dem Schultheißen und dem Hühnerfanten, zum Markttag freie Zehrung gewähren.

In der Pfarrkirche

Mit einem feierlichen Hochamt in der Pfarrkirche St. Bartholomäus am Sonntag um 9 Uhr, der durch den Gesangverein „Eintracht mitgestaltet wird, ehrt die Pfarrgemeinde nach alter Tradition ihren Kirchenpatron, der übrigens auch noch von den Weingärtnern, den Buchbindern, den Gerbern, den Fellhändlern, den Lederarbeitern, den Schuh- und Handschuhmachern, den Schneidern und Metzgern zum Schutzpatron gekürt wurde. Anschließend an den Festgottesdienst findet eine eucharistische Prozession durch das Dorf statt unter Beteiligung der Erstkommunikanten und mit Begleitung durch die Musikkapelle. jm

