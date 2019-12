Gebhard Ackermann folgt Bernhard Linsler

Oberneudorf.Die Forstbetriebsgemeinschaft Morretal hielt ihre Generalversammlung im Dorfgemeinschaftshaus in Oberneudorf. Vorsitzender Gebhard Ackermann führte aus, dass das abgelaufene Jahr wiederum geprägt war durch Trockenheit und große Hitze, die Bäume seien stark geschädigt.

Fichtenkäferholz bestimmte den Einschlag mit mehreren Durchgängen über das ganze Jahr. Da das Schadholz auch in ganz Europa anfiel und viel zu viel Holz auf dem Markt war, fand ein enormer Preisverfall statt. Fichte müsse abzüglich der Aufarbeitungskosten mit einem Minus verkauft werden.

Es folgte der Geschäfts- und Tätigkeitsbericht durch Geschäftsführer Bernhard Linsler. Er berichtete über die Vorstandssitzung und die künftigen Veränderungen hinsichtlich der Betreuung durch die Förster des Landkreises. Dort gibt es durch eine Kartellentscheidung neue Strukturen und dadurch gewisse Veränderungen im betreuenden Personal. Björn Mai wird die Waldbauern im Baulandteil nicht mehr betreuen können. Armin Walzel und Ralf Becker bleiben weiterhin erhalten und neu dazu kommt Wolfgang Kunzmann, der schon vor Jahren in Oberneudorf als Förster tätig war. Weiter wurden künftige Möglichkeiten der forstlichen Förderung angesprochen, in der Zwischenzeit wurde bereits ein Sammelantrag für den Aufarbeitungszuschuss von Käferholz gestellt. Linsler wies darauf hin, dass beim Holzeinschlag Kleinmengen zu vermeiden sind, da durch den hohen Schadholzanfall die Kapazität an Fuhrunternehmern zu gering sei und diese Kleinmengen zum Teil nicht mehr in die Holzwerke gebracht werden könnten.Anschließend folgte der Kassenbericht durch Bernhard Linsler, er berichtete von einer guten Kassenlage. Rainer Hönig sprach von einer sauber und einwandfrei geführten Kasse. Er übernahm anschließend die Entlastung des Vorstands, die Versammlung erteilte die Entlastung einstimmig.

Es stand der Tagesordnungspunkt Wahlen 2019 an. Geschäftsführer Bernhard Linsler stand nach zwölf Jahren aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung ebenso wie der zweite Vorsitzenden Bernhard Schwab, ebenso der langjährige Vorsitzende Alois Noe, der als Obmann in Oberneudorf fungierte. Dadurch ergaben sich einige Änderung im Vorstand.

Die Wahlen ergaben folgendes Ergebnis: Vorsitzender wurde Gebhard Ackermann, zweiter Vorsitzender Josef Weniger, Geschäftsführerin Heidi Leitz. Die Obmänner der Ortsteile sind in Oberneudorf Josef Weniger, in Hollerbach Martin Pföhler, in EinbachWinfried Bauer, in Unterneudorf Rainer Hönig, in Hettigenbeuern Karlheinz Pföhler, in Stürzenhardt Benno Berberich, in Bödigheim Horst Freitag und in Hainstadt Gebhard Ackermann. Kassenprüfer sind Claus Pföhler und Steffen Mehl.

Es folgten Informationen zum Holzmarkt und den Sortimenten durch Helmut Schnatterbeck. Die Preise für Käferholz sind schlecht, eventuell ziehen die Frischholzpreise im Winter an. Laubholz, Douglasie und Lärche lassen sich gut vermarkten. Industriehölzer dagegen sind schwierig abzusetzen, wenn zu vermeiden, dann nicht aufarbeiten. Er berichtete von einem Besuch bei Alois Gehrig in Berlin, wo über eine schnelle und gerechte Förderung der geschädigten Waldbesitzer gesprochen wurde. Das Fördergeld soll unbürokratisch für die CO2-Senkeleistung der Wälder an die Waldbesitzer gehen, war die Idee.

Bevor Gebhard Ackermann die Sitzung schloss, bedankte er sich bei Geschäftsführer Linsler für die geleistete Arbeit in den letzten Jahren und überreicht ein Präsent.

