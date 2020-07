Gasthaus „Löwen“ im Sanierungsgebiet

Buchen.Um die denkmalgerechte Sanierung des Gasthauses „Löwen“ und der zugehörigen Gebäude in der Vorstadtstraße zu unterstützen, hat der Gemeinderat in der Sitzung am Dienstag einstimmig die Erweiterung des Sanierungsgebiets „Historische Altstadt“ beschlossen. Auf den drei Grundstücken befindet sich neben dem 1798 erbauten Gasthaus ein Wohn- und Geschäftshaus sowie im rückwärtigen Bereich eine Scheune. Konrad und Christiane Grimm haben den Gebäudekomplex im Frühjahr gekauft. In Absprache mit den „Löwen“-Wirten Boris Oliver Gauer und Lukas Gauer wollen sie die von Architektin Kathrin Evers (Unterneudorf) erstellte Planung realisieren.

Geplant ist die Modernisierung der Wohnungen über dem Gasthaus und die Schaffung neuer Wohnungen über dem Innenhof. Die Fassade und der Dachstuhl der Scheune sollen weitgehend erhalten bleiben. Im Inneren will der Eigentümer sanitäre Anlagen und einen Veranstaltungsraum für bis zu 100 Gäste schaffen. Zudem ist ein 30 Quadratmeter großer Anbau an die Scheune samt Sonnenterrasse für die Besucher des Gasthauses vorgesehen.

Das im Jahr 2015 festgelegte Sanierungsgebiet hat den Erhalt und die Verbesserung des Gebäudebestands im Bereich der historischen Altstadt zum Ziel. Da sich das Gasthaus „Löwen“ an einer exponierten Stelle der Innenstadt befindet und in diesem Bereich erhebliche städtebauliche Missstände vorhanden sind, war es für die Gemeinderäte letztlich reine Formsache, den Weg zur Aufnahme der Grundstücke in das Sanierungsgebiet und damit auch für die Gewährung von Zuschüssen durch die Städtebauförderung freizumachen. rs

