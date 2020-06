Gartentreff startet wieder durch

Buchen.Durch die Corona-Pandemie kamen auch im Mehrgenerationenhaus alle geplanten Angebote zum Erliegen. Langsam aber werden auch hier wieder die Pforten geöffnet, natürlich immer nur im Rahmen des Erlaubten. Begonnen wurde im Freien und folgerichtig war der Gartentreff – nach der sehr gut angenommenen Pflanzentauschaktion – eine der ersten Aktivitäten.

Fünf Erwachsene und drei Kinder trafen sich nun, um das geräumige Gewächshaus in Betrieb zu nehmen Erde wurde aufbereitet und umgegraben, es wurde gepflanzt und ausgiebig gewässert. Jetzt werden in geselliger Runde die Tomaten-, Gurken-, und exotischen Andenbeerenpflanzen, der Salat, die Kohlrabi, die Buschbohnen und das gesäte Basilikum gehegt und gepflegt, um hoffentlich eine reiche Ernte zu erzielen. Für weitere Pflanzungen gibt es noch Platz.

Nächstes Treffen am 16. Juni

Wer sich am Projekt beteiligen möchte, ist willkommen. Aktiv als „Pfleger und Gießer“ oder passiv, um die Gemeinschaft zu genießen – die Gartengruppe freut sich über jeden zusätzlichen Gast. Nähere Informationen gibt es bei Manuela Ernst, Telefon 0170/8568662 oder unter ernst@mehrgenerationenhaus-buchen.de. Das nächste Treffen findet am Dienstag, 16. Juni, um 14 Uhr statt. Treffpunkt ist der Garten des Mehrgenerationenhauses in der Hollergasse 27 in Buchen. Um eine Anmeldung wird ausnahmsweise gebeten, weil die Teilnehmerzahl in Corona-Zeiten noch begrenzt sein muss.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 08.06.2020