Urkunden zeugen von der Kompetenz in Sachen Stollenherstellung. Neun Bäckereien wurden ausgezeichnet.

Buchen. Zu den beliebtesten Köstlichkeiten der sich nähernden Christtage zählt der Stollen - für nicht wenige gehört er schlicht dazu. Neun Bäckereien aus den Altkreisen Buchen und Mosbach stellten ihre Kompetenz in Sachen „Stollen“ erst kürzlich unter Beweis und erhielten am Mittwoch in der Buchener Bäko-Zweigniederlassung ihre Stollenurkunden überreicht.

Innungsobermeister Peter Schlär freute sich über das rege Erscheinen und begrüßte neben den teilnehmenden Bäckern auch Zweigstellenleiterin Erika Walter und Friedbert Englert als Ehrenkreishandwerksmeister sowie Obermeister der Bäckerinnung Mosbach, mit der die Bäckerinnung Buchen fusioniert (wir berichteten). „Wir Handwerksbäcker sind ein starker Garant für die tägliche Nahversorgung der Bürger unserer Heimatregion“, betonte Schlär selbstbewusst und attestierte den regionalen Bäckern, nichts verbergen zu müssen.

Ganz im Gegenteil beweise man der Allgemeinheit insbesondere durch die traditionell öffentlichen Brot- und Stollenprüfungen, was man zugunsten eines echten Geschmackserlebnisses etwa an erstklassigen und ausgewählten Zutaten wie regionalen, nach DLG-Richtlinien geprüften Mehlen verarbeite. „Den Stollen hat der Bäcker vom Abwiegen der Zutaten über das Formen, Ausbacken, Buttern und Zuckern bis hin zur Präsentation im Ladengeschäft mindestens 14-mal in der Hand, bis er verkauft ist“, bilanzierte Schlär aus dem Alltag.

Neutralität gewährleistet

Anschließend dankte der Innungsobermeister den teilnehmenden Bäckereien Englert (Elztal-Dallau), Mayer (Neckarelz), Breunig/Zuckerbeck (Hainstadt), Schlär, Münkel (beide Mudau), Gärtnersmühle (Hardheim), Leiblein, Müssig (beide Walldürn) und Schmitt (Limbach) für ihr Mitwirken und stellte klar, dass die Prüfer nicht wussten, wessen Stollen sie bewerteten. „Die Backwerke werden grundsätzlich nur nummeriert, um Neutralität zu gewährleisten“, informierte Peter Schlär. Form und Aussehen, Geschmack, Geruch sowie Krusten- und Oberflächeneigenschaften seien die Kriterien. ad

