Fußball-Stadtmeisterschaft in Hoima etabliert

Götzingen.Dass man mit nachhaltigen Bemühungen auch zunächst unerreichbar Scheinendes realisieren kann, registrierten kürzlich die Verantwortlichen des Vereins „Help! Sommermärchen-Team“. Als in Deutschland noch Fastnacht gefeiert wurde, erreichte den Verein die Meldung über kleines „Fußball-Sommermärchen“ in Uganda. Über Jahre hinweg trug man sich mit der visionären Idee, begleitend zur Unterstützung des durch die Pfarrgemeinde Seckach gegründeten Waisenprojektes in Bukuumi auch auf sportlichem Sektor etwas zu bewegen.

Den ersten Schritt wagte man im Jahr 2016, als man in Zusammenarbeit mit den Fußballerinnen des TSV Götzingen in Bukuumi ein Fußballcamp für Kinder und Jugendliche arrangierte. Aller Skepsis zum Trotz wurde das Camp ein durchschlagender Erfolg: An den beiden Spieltagen nahmen jeweils mehr als 500 Kinder aus der ganzen Umgebung teil. Das Projekt fand auch in der Bevölkerung großen Zuspruch.

Dabei waren allerdings nicht nur Logistik, Organisation und Finanzierung von den Ideengebern zu stemmen. Von befreundenten Sportvereinen gespendete Fußball-Schuhe, Trikots und Fußbälle machten das Projekt erst realisierbar. 2017 wurde das Fußballcamp mit ähnlichem Verlauf und Zuspruch wiederholt. Die dritten Fußballtage 2019, ergänzt durch ein Volleyball-Turnier, wurden in Bukuumi sehnlichst erwartet. Über drei Tage hinweg gestaltete sich die Veranstaltung regelrecht als Volksfest und Jahreshöhepunkt mit Festgottesdienst, von DJs begleitet und von lokalen Medien ausführlich kommentiert.

Diese Erfolge ermutigten und motivierten zum nächsten Schritt: Parallel zur Veranstaltung in Bukuumi wurde ein Fußball-Turnier in der 100 000 Einwohner zählenden Distrikt-Hauptstadt Hoima organisiert. Sechs Vereine nahmen an dieser Stadtmeisterschaft teil. Es war ein lokales Großereignis mit mehr als 1000 Zuschauern – ein absolutes Novum in dieser Stadt.

Erfolgreiche Hilfe zur Selbsthilfe

Und hier schließt sich der Kreis zum „Fußball-Sommermärchen“ als Nachweis dafür, dass Hilfe zur Selbsthilfe erfolgreich und nachhaltig sein kann: Die im vergangenen Jahr in die Organisation eingebundenen lokalen Fußballvereine organisierten heuer eigenverantwortlich die zweite Fußball-Stadtmeisterschaft in Hoima unter der Schirmherrschaft und Betreuung von Karl-Heinz Dörsam, dem uganda-erfahrenen Koordinator der Partnerschaft mit der Parish Bukuumi.

Natürlich bekamen die Organisatoren Unterstützung in Form von Beratung, Finanzhilfe und Kleidungsspenden, die dem Verein „Help! Sommermärchen-Team“ dank der Unterstützung von Sportvereinen der Region ermöglicht worden waren. Einen Wanderpokal stifteten die Familien Seibold aus Schlierstadt. Zehn Fußballvereine aus Hoima nahmen an dem verantwortlich vom Soccer-Club Ruyanja-Hoima ausgerichteten Turnier teil, das mehr als 5000 Zuschauer anlockte. Sieger des dreitägigen Turniers wurde der SC Kibanjwa. Den Wanderpokal überreichte Karl-Heinz Dörsam unter dröhnendem Beifall der begeisterten Zuschauer.

Als Fazit dieses außergewöhnlichen Sportereignisses halten die die Verantwortlichen des Vereins „Help! Sommermärchen-Team“ fest, dass Fußball tatsächlich verbindet. Das volksfestartige Fußballturnier ging in typisch afrikanischer Manier in toller Atmosphäre über die Bühne. Ohne jede Beeinträchtigung durch Kommerz oder Mäzenatentum wie im Profifußball. Der Fußballsport wird in Uganda noch in seiner ursprünglichen Form als Volkssport betrieben. Das dokumentierte sich deutlich in der überschwänglich gezeigten Freude einer Bevölkerung, die das Turnier als Abwechslung vom tristen Alltagstrott mit großer Begeisterung genoss.

Als Tüpfelchen auf dem „i“ werten die hiesigen Initiatoren die aktuell in Hoima bekundete Absicht, das Turnier als dauerhafte Einrichtung zu etablieren. Dabei wird der Verein „Help! Sommermärchen-Team“ die Organisatoren auch zukünftig unterstützen. jm

