Hollerbach.Herbstlich frisch zeigte sich das Wetter am Sonntagmorgen, als in Hollerbach eine stattliche Gemeinde das jährliche Wendelinusfest in besonderer Form beging.

Pfarrer Wendelin Benz würdigte den heiligen Wendelin, der seit Jahrhunderten als Fürsprecher gegen Krankheit und Seuchen angerufen wird, als frommes Vorbild seiner Zeit. Er legte die Worte des Evangeliums „Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist“ in Bezug auf das Leben des Heiligen und ihre Bedeutung in der heutigen Zeit aus.

Das Gemeindeteam um Friedbert Röckel und Mesnerin Erika Kämmerer hatte die Wiese unterhalb des Pfarrheims Hollerbach festlich gerichtet und den Altar geschmückt. Kantor Jochen Schwab am Piano und Ellen Schwab an der Flöte sorgten für eine würdevolle musikalische Umrahmung der Feier, durch den Vortrag von Solostücken und die Begleitung der Wechselgesänge mit der Gemeinde. Die Statue des heiligen Wendelin, die seit dem Jahr 1877 in der Hollerbacher Kirche beheimatet ist, zog für den Festgottesdienst auf die Wiese um.

Als das Ensemble vom Morgenlicht sanft beschienen wurde, konnten die erfüllten Gottesdienstbesucher spüren, dass es auch in der Pandemie gelingen kann, wichtige Traditionen in einer angepassten Weise zu begehen und Gottesdienste würdevoll zu feiern.

