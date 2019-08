Für notleidende Menschen gebetet

Ein Gelübde aus dem Jahr 1635 erfüllten am Sonntag zahlreiche Gläubige bei strahlendem Sonnenschein in Buchen. Erstmals fand das Rochusfest am dritten Sonntag im Juli statt.

Buchen. Seinen Anfang nahm das Rochusfest in der Buchener Stadtkirche St. Oswald. Zelebranten waren Dekan Johannes Balbach und Festprediger Andreas Kluger, Krankenhauspfarrer der Neckar-Odenwald-Kliniken. „Das Rochusfest macht Buchen fit für die Zukunft“, so der Prediger. Nach der ausführlichen Beschreibung des Lebens von Rochus ging er auf die heutigen modernen Krankheiten der Gesellschaft ein. Dabei könne Rochus auch bei allen Problemen und Fragestellungen der heutigen Zeit durch sein beispielhaftes Wirken Vorbild im eigenen Handeln sein. Mitzelebrant Dr. Andreas Knapp führte eine Delegation aus der syrisch orthodoxen Gemeinde Leipzig an, welche den Gottesdienst zum Beispiel durch das aramäisch gesprochene „Vater Unser“ und eine Fürbitte mitgestaltete und damit für bewegende Momente sorgte.

Zahlreiche Gläubige nahmen nach dem Gottesdienst an der Prozession durch die Straßen der Innenstadt teil, mit der sie ein Gelübde aus dem Jahr 1635 erfüllten. Für die musikalische Umrahmung sorgten der katholische Kirchenchor unter Leitung von Kathrin Kirchgessner und die Stadtkapelle unter der Stabführung von Alexander Monsch. An insgesamt vier Stationen machte die Prozession halt, um notleidender Menschen zu gedenken und zu beten. „Die Plagen der Menschheit“, „Flucht und Vertreibung“, Hilfe für die Kranken“ und „Bedrohung für unser Leben: Hunger“ waren die Themen an den Stationen.

Zum Abschluss auf dem Wimpinaplatz vor dem Rathaus dankte Bürgermeister Roland Burger allen Teilnehmern sowie allen, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen hatten. Dabei hob er auch die Menschen hervor, die die Innenstadt geschmückt hatten. Burger erinnerte auch an die Wurzeln des Rochusfestes. Mit ihm wird erinnert an verheerende Pestepidemien, die damals landesweit grassiert haben. 1635 waren innerhalb von nur vier Monaten allein in Buchen rund 1300 Menschen dieser damals unheilbaren Seuche zum Opfer gefallen. Nur 32 Jahre später,1667, wütete eine erneute Krankheitswelle und die Bürgerschaft erneuerte ihr Gelübde „das hochheilige Fest des heiligen Rochus, Pilgers und Bekenners…dass man jährlich auf diesen heiligen Tag in feierlicher Prozession das hochwürdigste Gut um die Stadt tragen, eine Heilige Messe… und sodann eine Predigt haben soll.“ Als in den Jahren 1942/43 der Typhus viele Opfer forderte, erneuerte die Stadt das Gelübde erneut. borg

