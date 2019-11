„Für mich geht ein Traum in Erfüllung“

Das Angebot im Einkaufszentrum Buchen wird vielfältiger. An diesem Freitag öffnet die Sanus-Apotheke ihre Pforten. Für Apothekerin Dragana Catibusic geht damit „ein Traum in Erfüllung“.

Buchen. Von vielen Gästen wurde Apothekerin Dragana Catibusic bereits am Mittwochabend zu ihrer neuen Apotheke und dem Schritt in die Selbstständigkeit beglückwünscht. Die 31-Jährige, die zuvor in der Stadt-Apotheke am Bild tätig war, hob die Unterstützung durch die Firma Acom Apotheken-Marketing und die Schifferdecker Verwaltung KG hervor, die ihr den Schritt in die Selbstständigkeit leicht gemacht hätten.

Erfolg, Spaß und Freude

Bürgermeister-Stellvertreterin Simone Farrenkopf gratulierte im Namen von Stadtoberhaupt und Gemeinderat zur Eröffnung. Für Dragana Catibusic gelte es mit dem Schritt in die Selbstständigkeit, den Spagat zwischen Familie und Beruf nun noch stärker zu bewältigen. Farrenkopf wünschte „Erfolg, aber auch Spaß und Freude an der Arbeit“. Wünsche, denen sich Christian Reinhard, Regionaldirektor der Sparkasse Neckartal-Odenwald, gerne anschloss.

Im Hintergrund der Apotheke findet sich ein kleines Hochregallager, das bis zu 15 000 Medikamente vollautomatisch einlagert. Verschreibungspflichtige Präparate oder solche, die nur in geringer Stückzahl gebraucht werden, finden hier ihren Platz. Nicht weniger modern geht es im großzügigen und hellen Thekenbereich zu, wo nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel angeboten werden. Interaktive Bildschirme dienen dort als besondere Informationsquelle für den Kunden – so werden zum Beispiel Packungsgrößen und Preise transparent dargestellt. Ist die Entscheidung gefallen, müssen Dragana Catibusic oder eine ihrer sechs Mitarbeiterinnen die Theke nicht verlassen, um die Medizin zu holen. Ein entsprechender Fingerdruck auf den Bildschirm sorgt dafür, dass die Technik das Mittel herbeischafft. „So bleibt mehr Zeit zur Beratung“, freute sich die Apothekerin.

„Das Einkaufszentrum hat eine besondere Magnetwirkung und eine hohe Besucherfrequenz“, unterstrich Dieter Ellwanger, Inhaber der Firma Acom Apotheken-Marketing aus Buchen, am Mittwochabend. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Branche und doch handelt es sich bei der Sanus-Apotheke um das erste Projekt am Firmensitz. Acom bietet bei der Neugründung und bei der Expansion bestehender Apotheken ebenso Unterstützung wie beim laufenden Betrieb in den Bereichen Buchhaltung und Controlling sowie im Marketing und bei Großhandels- und Industrievereinbarungen. „Das ist die modernste Apotheke im Umkreis“, sagte Ellwanger nicht ohne Stolz. Montags bis samstags soll sie jeweils von 9 bis 20 Uhr durchgehend geöffnet sein, weshalb die Zahl der Mitarbeiter bis Februar auf acht steigen werde. Aber auch eine weitere Erhöhung ist für den Acom-Inhaber eigentlich schon jetzt eine klare Sache.

Partner der Innenstadt

Laut einer Acom-Umfrage im Einkaufszentrum hätten sich die Kunden vor allem eine Apotheke und eine Arztpraxis auf dem Gelände gewünscht. Laut Andreas Schifferdecker von der Schifferdecker Verwaltung KG habe man schon vor Jahren an eine Apotheke gedacht. „Mittlerweile ist die Besucherfrequenz so stark gestiegen, dass es passt“, erklärte der Vermieter. Was die Arztpraxis betreffe, sei man offen für alle Ideen. „Aber bei allem, was wir tun, sehen wir das Einkaufszentrum nicht als Gegenpol, sondern als Partner der Innenstadt“, betonte Schifferdecker. borg

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.11.2019