Für „Kontinuität und Sicherheit“ gesorgt

Ehrungen und gute musikalische Unterhaltung standen im Mittelpunkt des Musikschulfestes am Sonntag im Museumshof Buchen.

Buchen. Der Förderverein der Joseph-Martin-Kraus-Schule hat beim Musikschulfest am Sonntag im Museumshof seinen langjährigen Vorsitzenden Peter Emrich zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Außerdem ehrte Schulleiter Michael Wüst Hanna Berger und Benjamin Scheuermann mit dem Titel „Musikschüler des Jahres“.

Bei nahezu idealen äußeren Bedingungen feierte die Joseph-Martin-Kraus-Musikschule gemeinsam mit ihrem Förderverein ihr traditionelles Fest im Buchener Museumshof. Verschiedene Musikgruppen traten auf einer Veranstaltungsbühne auf. So spielte das Akkordeonensemble unter Leitung von Nelli Wirch. Vom Elementarbereich unter Leitung von Klaudia Mölkner führten die Kinder der Musikwerkstatt der Jakob-Mayer-Grundschule und der Musikalischen Früherziehung das Stück „Lieder sind nicht schwere Steine“ auf.

Der JMK-Frauenchor begeisterte unter Leitung von Bettina von Hindte mit vier Liedvorträgen. Die Band „JMK-JAM“ beeindruckte das Publikum mit den Sängerinnen Franziska Früh und Sophia Fadler. Außerdem spielten die Jugendkapelle der Stadtkapelle unter Leitung von Lisa Kohlmann und die JMK-Big-Band unter Leitung von Alexander Monsch auf. Zur Unterhaltung trugen eine Tombola, ein Gewinnspiel und ein Kinderprogramm unter dem Motto „Musik und Bewegung im klingenden Garten“ bei.

Der Lionsclub Madonnenland nutzte die Veranstaltung auch in diesem Jahr wieder, um Spenden für zwei Projekte zu überreichen. „Manchmal kann man mit kleinen Dingen Großes bewirken“, sagte Lionsclub-Präsident Michael Kuhn. Er wies auf die Adventskalender-Aktion des Clubs hin, deren Erlös sozialen Projekten zugutekommt. In diesem Jahr erhielt die Musikschule 2000 Euro für ihre Arbeit und die Alois-Wißmann-Schule für ihre Schülerband 1000 Euro.

„Musikschüler des Jahres“

Anschließend ernannte Musikschulleiter Michael Wüst Hanna Berger und Benjamin Scheuermann zu „Musikschülern des Jahres“. Hanna Berger nahm an der JMK-Musikschule Unterricht in Klavier und Gesang. Sie verkörperte vor fast drei Jahren beim Musical „Momo“ den Charakter des Meisters Hora. Sie umrahmte viele Veranstaltungen musikalisch und trat auch dem vor einigen Monaten neu gegründetem Frauenchor der Musikschule bei. Benjamin Scheuermann nahm an der Musikschule Klavier- und Saxophonunterricht. Er erreichte in diesem Jahr einen zweiten Landespreis im Duo bei dem Wettbewerb „Jugend musiziert“. Nach bestandenem Abitur wird er Musik studieren. Beide Musikschüler setzten sich über den normalen Unterricht hinaus in besondere Weise für die Musikschule ein.

Vorgänger überrascht

Elisabeth Weidmann, Vorsitzende des Fördervereins der JMK-Musikschule, überraschte ihren Vorgänger Peter Emrich mit einer besonderen Ehrung: Der Vorstand des Vereins hatte beschlossen, ihn zum ersten Ehrenvorsitzenden des Fördervereins zu ernennen. In ihrer Laudatio ging sie auf das jahrzehntelange Wirken von Peter Emrich ein. Dieser gehörte am 10. April 1991 zu den Gründungsmitgliedern des Vereins. Als Vorsitzender leitete der dessen Geschicke 28 Jahre lang. „Er hat den Förderverein aufgebaut und geprägt“, sagte Weidmann. 27 Mal habe der die Hauptverantwortung für das Musikschulfest übernommen. Bei wechselnden Vorstandsmitgliedern habe er für „Kontinuität und Sicherheit“ im Verein gesorgt.

200 000 Euro eingenommen

Seit Bestehen des Vereins sei es gelungen, rund 200 000 Euro einzunehmen. Mit diesem Geld habe man die Musikschule hauptsächlich bei der Anschaffung neuer Instrumente unterstützt. „Für deine Verdienste in den Jahren 1991 bis 2019 ernennen wir dich zum Ehrenvorsitzenden“, verkündete Elisabeth Weidmann. Auch Michael Wüst dankte dem Geehrten. Er schätzte vor allem dessen „unglaubliches Vertrauen in die Arbeit der Musikschule“ und seine „souveräne Art der Vereinsführung“. Peter Emrich bedankte sich bei den Vorstandsmitgliedern des Fördervereins für die gute Zusammenarbeit. „Es war eine große Herausforderung für mich. Aber es hat Spaß gemacht. Und ich erhielt immer große Unterstützung durch andere Mitglieder.“ mb

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.07.2019