Für Hundefreunde aller Rassen offen

Bödigheim.Der Verein für Deutsche Schäferhunde, Ortsgruppe Buchen-Bödigheim, hat seine Jahreshauptversammlung durchgeführt.

Der Vorsitzende Friedrich Reichert zeigte nach dem Totengedenken in seinem Jahresrückblick die vielfältigen Vereinsaktivitäten auf. So wurden beispielsweise neben den monatlichen Mitgliederversammlungen mehrere Prüfungen für Schutz-, Rettungs- und Begleithunde sowie diverse Erziehungskurse für Welpen und Junghunde (für Hundefreunde aller Rassen und Nichtmitglieder) durchgeführt. Der Verein sei in der glücklichen Lage, für alle Ausbildungsbereiche unter der Leitung der Ausbildungswarte Werner Geier und Henrik Kreuter über mehrere vom Verband für das Deutsche Hundewesen lizenzierte Ausbilder zu verfügen. Besondere Erwähnung fand die Rettungshunde- und Einsatzüberprüfung mit den erfolgreichen Teilnehmern der Rettungshundestaffel der Feuerwehr Buchen. Diese hatte mehrere Einsätze zu bewältigen und war außerdem bei Vorführungen an Schulen und in der Öffentlichkeit präsent. Ein weiteres wichtiges Standbein sei die Jugendarbeit, die erfreulicherweise in den vergangenen Jahren mit zahlreichen Kindern und Jugendlichen betrieben werde.

Der Jahresrückblick wurde schließlich durch die Tätigkeitsberichte der übrigen Vorstandsmitglieder beziehungsweise Fachwarte abgerundet. Nachdem die Kassenprüfer Regine Birk und Doris Korger der Schatzmeisterin Daniela Pfeil eine einwandfreie und lückenlose Kassen- beziehungsweise Buchführung bescheinigt hatten, erfolgte die einstimmige Entlastung des Vorstands für das abgelaufene Kalenderjahr. Hierbei wurde außerdem festgestellt, dass der Verein auf einer soliden finanziellen Basis stehe und gut für die Zukunft gerüstet sei.

Ortsvorsteher Martin Heyder überbrachte die Grüße von Bürgermeister Roland Burger und hob in seiner Rede die schöne Anlage des Vereins, die zahlreichen Aktivitäten/Tätigkeiten und besonders die Arbeit der Rettungshundestaffel hervor.

Für zehn-jährige Mitgliedschaft im Verein wurden geehrt: Regine Birk, Thomas Graner, Bernd Jöst, Anneliese Knapp, Doris Korger, Henrik Kreuter, Heidi Müller, Stefan Walz. Für 15-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Jürgen Hahn, Ralf Knapp, Christopher Marder. Für 35- jährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Elvira Reichert, Michael Reichert und Friedrich Reichert. Für 25 Jahre Mitgliedschaft im Hauptverein erhielt Klaudia Grünwald eine Urkunde, Bernd Schäfer entsprechend für 40 Jahre. Außerdem erhielt er für sechs Jahre Amtstätigkeit als Rettungshundeausbilder eine weitere Urkunde.

Die anstehenden Neuwahlen brachten folgende Ergebnisse: Vorsitzender Friedrich Reichert, zweiter Vorsitzender Henrik Kreuter, Zuchtwart Michael Reichert, Ausbildungswart Werner Geier, stellvertretende Ausbildungswarte Henrik Kreuter und Michael Kollbach, Schriftwartin Sigrid Meixner, Kassenwartin Daniela Pfeil, Jugendwartin Alexandra Henn, Sportbeauftragter Hans Blaha, Rettungshundebeauftragter Michael Kollbach, Beisitzer Stefan Walz und Petra Brunner, Platzwarte Erwin Pfeil und Jürgen Henn, Kassenprüfer Doris Korger und Regine Birk.

Als Vereinsmeister wurden bei der Sitzung geehrt: IGPO 2 Michael Kollbach mit Gismo vom Reichertshof, IGPO 3: Friedrich Reichert mit Greta vom Reichertshof, FH 1: Friedrich Reichert mit Hesca vom Reichertshof, FH 2: Otto Kattisch mit Enamorado vom Reichertshof, RH 1: Claudia Bucher mit Yakko vom Appeltal, RH 2: Fährtenprüfung: Otto Kattisch mit Enamorado vom Reichertshof, RH 2 Flächensuche: Uwe Gungl mit Atos.

Nach der Wahl der Delegierten zur Landesversammlung wurden die für das laufende Kalenderjahr anstehenden Termine bekannt gegeben. Auch im Vereinsjahr 2020 stehen die Ausbildung der Rettungs-, Schutz- und Familienhunde sowie die Jugendarbeit im Fokus der Vereinsarbeit. Der Verein sehe eine Hauptaufgabe auch darin, Ansprechpartner für Hundefreunde aller Rassen in der Haltung und Erziehung von Hunden zu sein.

