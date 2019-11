Für eine „Kreativpause“ entschieden

Die Buchener Kolpingfastnacht macht im nächsten Jahr eine „Kreativpause“. Wegen Sicherheitsauflagen im Wimpinasaal kann sie dort nicht durchgeführt werden.

Buchen. Während sich in diesen Tagen die Narren landauf und landab auf die neue Fastnachtskampagne einstimmen, bleibt zumindest bei den Mitwirkenden der Buchener Kolpingfastnacht das Stimmungsbarometer auf Normaltemperatur. Denn diese beliebte Saalveranstaltung kann in der gestern angelaufenen Saison aufgrund von Sicherheitsauflagen im Wimpinasaal nicht durchgeführt werden.

Das Sicherheitskonzept war in die Jahre gekommen und genügt den heutigen Anforderungen nicht mehr. Zumindest ist es derzeit nicht möglich, solche Großveranstaltungen wie ausverkaufte Fastnachtsabende durchzuführen. Die Spielgruppe der Kolpingfamilie hat sich daher schweren Herzens durchgerungen für das nächste Jahr eine „Kreativpause“einzulegen, zumal räumliche Alternativen für die Durchführung der Veranstaltung fehlen. Einzig die Stadthalle stünde zur Verfügung. Allerdings würde dies eine völlige Neukonzeption der beliebten Veranstaltung bedeuten, welche wohl geplant und durchdacht angegangen werden sollte.

Einmalige Unterbrechung

Sandra Röckel, die Vorsitzende der Kolpingfamilie, bedauert diesen Schritt sehr, weil „dadurch auch eine jahrzehntelange Tradition bester fastnachtlicher Unterhaltung unterbrochen wird“. Dass es sich dabei tatsächlich nur um eine einmalige Unterbrechung handeln soll, dafür macht sich auch Pfarrer Johannes Balbach stark, dem es ein großes Anliegen ist, den Wimpinasaal für größere Veranstaltungen und damit auch für die Fastnachtsabende von Kolpingfamilie und Frauenbund zeitnah wieder verfügbar zu machen. „Wir wollen uns nach Vorlage der neuen Auflagen so bald als möglich mit dem Stiftungsrat, dem erzbischöflichen Bauamt und den maßgeblichen Vereinen an einen Tisch setzen, um zukünftige Nutzungen auszuloten“, so der Dekan.

In jedem Falle suchen die Buchener Kolpingfastnachter das Gespräch auch mit der FG „Narrhalla“ und der Stadtverwaltung zwecks Nutzung der Stadthalle für die nächste Kampagne, damit spätestens dann wieder der Evergreen, „Beim Kolping do is es halt schö“ von einem begeisterten Publikum gesungen werden kann, egal an welchem Ort. ck

