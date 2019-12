Für Besinnlichkeit gesorgt

Buchen.Rund 100 Zuhörer haben am Sonntagabend das Adventssingen des Konzertchors „Cantamus“ im MGV „Liederkranz“ unter Leitung von Michael Wüst in der Stadtkirche „St. Oswald“ besucht. Gemeinsam mit dem „Jungen Chorprojekt“ unter Leitung von Michael Henn zauberten die Sänger eine besinnliche Stimmung in die Stadtkirche. Das Programm begann mit einem Orgelpräludium von Thomas Schneider. Die insgesamt zehn Chorvorträge wurden ergänzt um zur Adventszeit passende Texte. Am Ende freuten sich die Musiker über langen Applaus. Es wirkten mit: Hans Georg Eistert (Rezitator), Thomas Schneider (Orgel und E-Piano), Silja-Maria Fieger (Querflöte), Fabian Kieser (Percussion), Michael Henn (Chorleiter „Junges Chorprojekt) und Michael Wüst (musikalische Leitung und Chorleiter „Cantamus). mb

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.12.2019