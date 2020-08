Fünfte Runde am Freitag

Buchen.Die Aktion „Genieß’ dei Buche“ geht am Freitag, 28. September, in die fünfte Runde. Einige Händler haben wieder bis 20 Uhr geöffnet und bieten den Kunden nicht nur satte Rabatte auf Sommerware, sondern zeigen bereits die ersten Herbsttrends.

Ab 17 Uhr ist Fredy Hollschuh mit seiner Gitarre in der Innenstadt unterwegs und sorgt für die passende Hintergrundmusik.

Vor dem Alten Rathaus gibt es wieder leckere Burger in verschiedenen Variationen. Das Gasthaus „Zum Löwen“ mit seiner „Löwenschänke“ erfrischt die Besucher mit Getränken. Italienische Köstlichkeiten bietet „Gaberlifestyle“ an. Auch „Knapp’s Laden“ ist wieder mit Cocktails direkt vor dem Ladengeschäft dabei. Abgerundet wird das Angebot mit süßen Überraschungen von „cake my Day“.

Der Biergarten von Katja Steimers Team „Bar-hamas“ rund um den Joseph-Martin-Kraus Brunnen öffnet wieder vom 4. bis 6. September. David Hanselmann, bekannt aus „The Voice of Germany“ tritt dort am 5. September auf. Reservierungen sind unter Telefon 0170/7434115 oder per E-Mail an info@bar-hamas.de möglich.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 27.08.2020