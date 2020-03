Fünf neue Fälle wurden festgestellt

Neckar-Odenwald-Kreis.Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises erhielt am Freitagvormittag die Bestätigung fünf weiterer Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) im Kreis.

Bei den betroffenen Patienten handelt es sich um eine 54-jährige Frau, die aus Südtirol zurückgekehrt war. Ebenfalls hat sich ein 27-jähriger Mann infiziert, der an einem mittlerweile festgestellten Infektionsschwerpunkt in Österreich war, sowie ein dreijähriges Kind und dessen 50-jährigen Vater, die in Venetien (Italien) gewesen waren. Das Kind hat den Kindergarten laut Angaben des Landratsamtes nach der Rückkehr nicht mehr besucht. Derzeit sei bei den Betroffenen die Behandlung in einer Klinik nicht notwendig. Alle wurden auf Anordnung des Gesundheitsamtes zu Hause isoliert. Die Ermittlung der Kontaktpersonen läuft. Diese würden jeweils einzeln informiert und müssten ebenfalls zu Hause bleiben.

Ebenso wurde inzwischen eine Infektion bei einer 91-jährigen Frau bestätigt, die schon am vergangen Mittwoch vorsorglich auf die Isolierstation am Standort Buchen der Neckar-Odenwald-Kliniken gebracht wurde. Insgesamt gibt es nun sieben bestätigte Fälle im Kreis. Im benachbarten Main-Tauber-Kreis kam am Freitag ein Fall hinzu, dort sind es mittlerweile 32.

Sportanlagen geschlossen

Zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Coronavirus hat sich der Landkreis dazu entschlossen, ab sofort alle kreiseigenen Sportanlagen für den Vereinssport zu schließen. Dies betrifft kreiseigene Hallen, Schwimmbäder und Sportplätze. Davon unabhängig stehen alle Abteilungen des Landratsamtes den Bürgern uneingeschränkt zur Verfügung. Anfragen sollten, wenn möglich, zunächst telefonisch oder per E-Mail gestellt werden. Für allgemeine Informationen zum Coronavirus steht das Bürgertelefon des Landratsamtes täglich zwischen 8 und 16 Uhr unter 06261/843333 zur Verfügung. Informationen gibt es auch auf der Webseite des Robert Koch-Instituts unter www.rki.de und des Landratsamtes unter www.neckar-odenwald-kreis.de.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.03.2020