Führung durch historisches Haus

Hettingen.In den ersten Nachkriegsjahren haben Architekt Egon Eiermann und Pfarrer Heinrich Magnani eine Wohnsiedlung errichtet. Es galt, den vielen Heimatvertriebenen eine „neue Heimat“ zu schaffen. Das Werk war für die damalige Zeit eine soziale, integrative und architektonische Sensation und fand große Anerkennung in Staat und Kirche. 2018 wurde das einzige nahezu unverändert erhaltene Gebäude saniert und die vom „Haus der Geschichte Baden-Württemberg“ konzipierte Ausstellung eröffnet. Die VHS bietet eine Führung unter der Leitung von Hans-Eberhard Müller am Mittwoch, 23. Oktober, von 17 bis 18.30 Uhr an. Treffpunkt ist am Eiermann-Magnani-Haus, Adolf-Kolping-Straße 29. Anmeldung bei der VHS, Telefon 06281/557930. Weitere Informationen unter www.vhs-buchen.de.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.10.2019