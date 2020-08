Frühaufstehertour rund um die Stadt

Buchen.Eine kleinere Gruppe als gewohnt folgte in diesem Jahr dem Angebot des Katholischen Frauenbundes Buchen zur mittlerweile neunten „Frühaufsteher-Frühstückstour“. Aus Rücksicht auf die Corona-Beschränkungen war das „Frühstück“, das ansonsten bei befreundeten Frauengruppen in den Stadtteilen eingenommen wird, gestrichen worden. Die knapp ein Dutzend Teilnehmerinnen starteten um 6 Uhr am Donnerstag – noch vor dem auf 6.22 Uhr errechneten Sonnenaufgang – beim „Bingler-Kreisel“, wanderten durch den IGO zum Entsorgungszentrum Zeus, wo ein Informations-Stopp eingelegt wurde.

Von dort führte die Wanderroute über die Weidenbaum-Siedlung zum Wartturm, den die Frauen nach rund sieben Kilometern und knapp zwei Stunden erreichten. Mit einem kleinen mitgebrachten Picknick und Blick auf das morgendliche Buchen fühlten sich die Teilnehmerinnen gerüstet für den Tag. Organisatorin Eva-Maria Strein bedankte sich, dass die Tradition auch in diesem Jahr weitergeführt werden konnte und hoffte auf eine wieder „normale“ Frühaufstehertour im kommenden Jahr. Danach wurden die restlichen beiden Kilometer zurück zum Ausgangspunkt in Angriff genommen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.08.2020