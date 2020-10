Friedbert Röckel neuer Vorsitzender

Hollerbach.Zu Beginn der Mitgliederversammlung des Vereins der Interessen Hollerbachs ging der scheidende Vorsitzende Clemens Schölch auf die Höhepunkte im Vereinsleben seit der Gründung im Jahr 2002 ein – vom Künstlersymposium über die Schulkunstausstellung, die Finanzierung von Kunstwerken und die Renovierung von Bildstöcken bis zur Anschaffung von Sitzbänken für die Aussegnungshalle.

Vieles bewegt

Schriftführer Oliver Adrian beschrieb in Stichpunkten die Schwerpunkte der Vorstandssitzungen mit dem Ausblick auf eine geplante Ausstellung Hollerbacher Künstler. Der ebenfalls scheidende Kassier Hubert Walter berichtete über die Kassengeschäfte. Anhand eines beeindruckenden Zahlenwerks wurde deutlich, was in fast 18 Jahren bewegt wurde. Die Kassenprüfer Adalbert Hafner und Siegfried Ziegler bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung.

Nach der Entlastung des Vorstands brachten die Wahlen folgendes Ergebnis: Vorsitzender Friedbert Röckel, stellvertretender Vorsitzender Joachim Weis, Kassier Marko Grimm, Schriftführer Oliver Adrian, Beisitzer Steffen Mehl und Wolfgang Weiß, Kassenprüfer Adalbert Hafner und Siegfried Ziegler.

Friedbert Röckel dankte den beiden seit der Vereinsgründung amtierenden Vorstandsmitgliedern Clemens Schölch und Hubert Walter: „Fast 18 Jahre Vorstandstätigkeit ist keine Selbstverständlichkeit und mit viel Arbeit und Herzblut verbunden.“ In den Dank schloss Röckel auch Irene Schölch mit ein, die jahrelang für die Sauberkeit des Gemeinschaftsraums verantwortlich war.

Ortsvorsteher Joachim Weis bedankte sich für die geleistete Arbeit des Vereins. Ein Ausblick auf zukünftige Aktivitäten und das Vereinsleben ist in der momentanen Corona Pandemie nicht einfach.

Abschließend warb Vorsitzender Röckel warb dafür, unter Berücksichtigung der Corona-Regeln, das Vereins- und Dorfleben weiter zu fördern.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.10.2020