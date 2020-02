Freude über eine „starke Assekuranz vor Ort“

Buchen.Neu eröffnet wurde am Montag das Debeka-Servicebüro Buchen in der Wilhelmstraße, das vier Außendienstmitarbeitern und einer Auszubildenden um Organisationsleiter Sascha Brenner als Standort dient. Die eigentliche Geschäftsstelle Brenners befindet sich in Tauberbischofsheim.

Im Namen seiner Mitstreiter Jürgen Kloos, Jeanette Hört, Marius Pfaus und Selin Berberich freute Brenner sich über die neuen Räumlichkeiten, bei denen es sich um eines von fünf Servicebüros im Tauberbischofsheimer Zuständigkeitsbereich der Debeka handele. „Unser Ziel besteht darin, bedarfsgerechte und sinnvolle Lösungen zu finden“, schilderte der gelernte Kaufmann für Versicherungen und Finanzen. Sein persönlicher Dank galt allen helfenden Händen und seiner Familie: „Nur so kann die Geschichte der Debeka in Buchen fortgeschrieben werden“, ließ er wissen.

Beigeordneter Benjamin Laber sprach von einer „starken Assekuranz vor Ort“ und freute sich über das neue Angebot in Buchens Innenstadtbereich. Auch die Debeka-Landesgeschäftsstellenleiter Walfried Lebert und Rainer Graf gratulierten zur Neueröffnung, mit der die in Buchen einst sehr gut aufgestellte Debeka vor Ort neu etabliert werden könne, nachdem die Ära mit dem allzu frühen Tod des einstigen Organisationsleiters Bernhard Repp ein abruptes Ende gefunden hatte. Mit einem Umtrunk klang die Feierstunde aus. ad

