Freude bei Arbeit im Kindergarten

Buchen.Bei den Schülern der zweijährigen Berufsfachschule für Kinderpflege (2BFHK2) herrscht Begeisterung: Die schulische Ausbildung an der Helene-Weber-Schule (HWS) in Buchen haben sie erfolgreich gemeistert. Zwei lehrreiche Jahre im Kindergarten und in der Schule liegen hinter den Absolventen.

Jetzt kann das Anerkennungsjahr im Kindergarten kommen, welches die dreijährige Ausbildung abschließt. In ihm werden die erworbenen Kenntnisse endlich längerfristig ausprobiert und vertieft. Zehn angehende Kinderpflegerinnen und -pfleger werden mit pädagogischem Geschick, aber auch Geduld und vor allem Liebe zu kleinen Kindern, in Zukunft die Kindergärten der Region verstärken.

Unter Leitung von Klassenlehrer Andreas Blum haben folgende Schülerinnen und Schüler die Prüfung bestanden: Jemma Jawhijr Asmeron (Mosbach), Jeanette Hörner (Walldürn), Carolina Linneborn (Widdern), Mateo Lutz (Elsenfeld), Jenny Messer (Möckmühl), Sabrina Müller (Boxberg), Ksiti Pfeiffer (Boxberg-Windischbuch), Kira Schramm (Walldürn), Qiu Ling Sun (Buchen) und Eveline Wieczorek (Elztal-Neckarburken).

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.07.2019