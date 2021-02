Fotos von allen Bleckern machen

Buchen.Wer findet und fotografiert in der Kernstadt die meisten Blecker aus Stein? Die FG „Narrhalla“ ruft dazu auf, möglichst viele steinerne Blecker in der Kernstadt zu suchen. Bei den Bleckern darf es sich um Vollfiguren oder Reliefs aus Stein (kein Metall oder Kunststoff) handeln. Sie müssen vom öffentlichen Raum aus sichtbar und fotografierbar sein. Wer an dem Wettbewerb teilnimmt, soll die von ihm entdeckten steinernen Blecker fotografieren und schreiben, wo er diese entdeckt hat.

Abgabe bis Dienstag

Wer die meisten Blecker findet, gewinnt den Hauptpreis. Bei Gleichstand entscheidet das Los. Teilnehmer laden ihre Blecker-Fotos mit schriftlicher Ortsangabe bis Dienstag, 16. Februar, auf der Internetseite https://bleckersuche.huddelbaetze.de/ hoch.

Teilnehmer sollten mindestens 18 Jahre alt sein und ihre Adresse und Telefonnummer angeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Preisverleihung ist am Mittwoch, 24. Februar. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

